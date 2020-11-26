34歲大陸當紅女星楊冪，疑似工作太過繁忙，越來越瘦了！她今(26日)現身北京活動，一雙鳥仔腿細到連緊身皮褲都撐不起來的模樣，引發大陸網友熱議，直言她乍看好像精瘦的小老太太。

楊冪出道多年，屢屢因為宛如清朝人的超高髮際線，登上熱搜榜，她更曾為此在微博發文自嘲：「我是一個經不起批評的人，如果你們批評我，我就去植髮。」不過楊冪這番話果然是開玩笑，因為她今日以包子頭造型現身活動，又被發現髮際線已升天。

楊冪今日出席活動，不僅臉上神情疲憊，還瘦到嚇人。(取自網易時尚微博)

楊冪身穿羽絨衣外加緊身皮褲，出席在北京的活動，敬業又賣力地對鏡頭擺出各種表情，秀出自己最好的一面。只是隨著現場活動影片曝光，楊冪就被發現整個人似乎又消瘦許多，一雙鳥仔腿連緊身皮褲都撐不起來，連表情也相當疲憊。

楊冪的現場狀態也吸引大批網友留言討論，「真的很疲憊的樣子，這個腿嚇到我了」、「有點開始顯老了」、「救命，她怎麼這麼老」、「太瘦了吧，而且看上去真的很老」、「姐的臉真的掛不住肉了」。但也有人認為，一切都是造型惹的禍。

(中時新聞網)