我國身心障礙者每5年就要經過一次的鑑定評估，以進行身障手冊的換證流程，對許多重度身障者家屬來說是極度不便，今立法院社福及衛環委員會完成一讀修法，未來領有「舊制」永久效期身障手冊者將可免去每5年一次換證的辛苦，全台估計有62萬人受惠。

衛環委員會召委蔣萬安今排案審查身心障礙者權益保障法第14條、第106條修正條文草案，他提到自從身心障礙鑑定新制於民國101年7月11日上路起，就有許多領有「舊制」永久效期的身障家屬向他陳情，表示每5年就要進行一次身障評估與換證，不僅舟車勞頓對身障者相當不便，對身障者心理上更是一大壓力。

蔣萬安、劉建國兩人與衛福部長陳時中討論修法內容。（陳人齊攝）

蔣萬安提到，曾有一位年逾八旬的老伯告訴他，自己的兒子就是重度身障者，原本也領有「舊制」的永久效期身障手冊，但101年後卻要面臨每5年一度的換證，以前自己還可以幫小孩換證，但現在不知道還能幫孩子多久，若無人協助孩子的身障身分就將被註銷。

民進黨立委劉建國對此案也表達支持，他今天也提出個人版本的修法，要在條文中增加「民國108年7月10日前舊制身心障礙手冊中認定永久效期者，主管機關應直接換發無註記有效期之身心障礙手冊」，不過衛福部起初並不同意，堅持換證仍需經醫師鑑定、評估，最後經2小時討論，雙方各退一步終於同意修法。

衛福部最後提出的版本為，「101年7月11日前執永久效期身心障礙手冊者，直轄市、縣（市）主管機關得逕予換發無註記有效期間之身心障礙證明」；意即101年7月11日前領有「舊制」永久效期身障手冊者，主管機關將可直接進行換發無註記效期的身障手冊，家屬可免除每5年一次的換證辛勞。

蔣萬安說，身心障礙者權益保障法第14條、第106條修正草案今於社福及衛環委員會通過後，將不用進入黨團協商，之後會擇期排入立法院會審查進行討論，待二、三讀通過後就可於主管機關公佈後盡速上路。

(中時 )