美國聯準會（Fed）25日公布11月貨幣政策會議紀錄，央行官員在會中表示可能很快調整現行的購債計畫，最快可能在12月15至16日的下次例會調整購債指引。

聯準會於11月4日與5日召開決策會議，決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）官員將基準利率維持在接近零的水準不變。

根據會議紀錄顯示，官員暗示可能很快對現行每個月收購1,200億美元的美國公債，以及不動產抵押貸款證券計畫做出調整。

聯準會有意藉由調整資產收購計畫，給予美國經濟更多支撐。聯準會可能採用的方法包括擴大購債規模、收購期限較長的公債，或是維持現行的購債速度，但延長購債計畫執行期間。

央行官員表示，儘管現行的購債速度可協助維持金融環境寬鬆，但若有必要，聯準會將會做出調整。官員在會中雖然沒有明確指出調整時間，僅表示時間可能「相當快」，但預料最快可望在12月中的例會修正購債指引。

聯準會是否會在12月做出行動，取決於美國經濟和金融市場能否抵擋新冠肺炎確診案例增加，以及美國多項紓困計畫在年底到期後的影響。

依據會議紀錄顯示，「與會者認為，聯邦公開市場委員會可以適時擴大寬鬆，藉由加快購債速度，或是購買期限較長的債券，但不增加資產收購規模。亦或是維持相同的債券收購速度，但延長購債時間。」

此外，聯邦公開市場委員會也對美國的經濟復甦步伐感到擔憂，官員表示經濟成長速度仍然遠遠不如3月爆發新冠肺炎疫情之前的水準。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會中表示，聯準會仍擁有相當充足的「彈藥」，並矢言央行「承諾利用這些強大的工具來支撐經濟」。

(工商 )