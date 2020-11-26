韓國央行在2020年最後一場例會將基準利率維持在0.5％不變，一如市場預期，但基於出口和消費者支出回升，上修2020年經濟成長預測，預期全年緊縮1.1％，縮幅低於前次預估的1.3％。央行並將2020年平均通膨率預測由0.4％上修至0.5％。

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