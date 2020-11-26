韓央行利率按兵不動 上修2020年經濟成長預測 22:292020/11/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行在2020年最後一場例會將基準利率維持在0.5％不變，一如市場預期，但基於出口和消費者支出回升，上修2020年經濟成長預測，預期全年緊縮1.1％，縮幅低於前次預估的1.3％。央行並將2020年平均通膨率預測由0.4％上修至0.5％。 (工商 ) #上修 #經濟成長預測 #按兵不動 #韓國央行 #最後一場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》外資轉賣 KOSPI多頭不棄守 10:342020/11/26 財經 《國際經濟》韓0.5％低利不變 上修今年GDP至-1.1％ 10:172020/11/26 財經 國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏：基本面為王 未來三年股債雙多 04:102020/11/26 產業特刊 疫情衝擊恐更久 艾克森美孚看衰油價 22:502020/11/26 財經 《國際金融》聯準會發布11月會議記錄 預告擴大QE在即 11:082020/11/26 財經 林鄭施政報告 提示威者赦免條件 04:102020/11/26 兩岸要聞 Fed預告 近期將調整購債計畫 22:292020/11/26 財經 上緯投控、康舒 權證發光 04:102020/11/26 證券．權證 社論／大內宣救不了經貿邊緣化 04:102020/11/26 時論廣場 前進美國資產 美高收益債CP值高 04:102020/11/26 投資理財 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 反壟斷殺聲隆隆 陸網路巨頭慘了？ 專家：北京很明智 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。