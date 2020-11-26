澳洲第三季企業投資規模較上季大跌3％，跌幅是市場預期的兩倍，反映新冠疫情升溫、政府採行更嚴格封鎖措施，對於該國經濟帶來不確定性，導致企業縮減投資。其中，營建業投資季跌3.7％，設備、工廠與機械投資下跌2.2％。但企業對於未來抱有信心，2020/21財年投資金額預估較上季增加6.3％。

(工商 )