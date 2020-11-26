澳Q3企業投資季減3％ 跌幅高於預期 22:292020/11/26 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲第三季企業投資規模較上季大跌3％，跌幅是市場預期的兩倍，反映新冠疫情升溫、政府採行更嚴格封鎖措施，對於該國經濟帶來不確定性，導致企業縮減投資。其中，營建業投資季跌3.7％，設備、工廠與機械投資下跌2.2％。但企業對於未來抱有信心，2020/21財年投資金額預估較上季增加6.3％。 (工商 ) #企業投資 #上季 #跌幅 #市場預期 #兩倍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市辦公市場空置率 Q3罕見攀升 04:102020/11/26 產業．科技 預期明年景氣向上 15檔原物料笑了 04:102020/11/26 證券．權證 新能源車投資 恆大、寶能遭查 04:102020/11/26 全球財經 投資高雄事務所 正式揭牌 04:102020/11/26 焦點要聞 《金融股》提升收益率 新壽擬加碼不動產投資及擔保放款 16:482020/11/26 財經 2021投資 5G商機重中之重 04:102020/11/26 產業特刊 科技ETF好風光 錢景可期 04:102020/11/26 投資理財 陳盛沺：投資越南不如投資台南 04:102020/11/26 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：庫存意外減少 油價改寫8個月新高 11:252020/11/26 財經 鎖定科技、醫療 超前布局 04:102020/11/26 產業特刊 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 英國掰了華為5G設備 外媒爆料：這家日企成大贏家 - 財經 反壟斷殺聲隆隆 陸網路巨頭慘了？ 專家：北京很明智 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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