攸關千萬勞工的勞動基金竟驚傳遭內部人涉嫌炒股！勞動部透過內部機制發現，勞動部勞動基金運用局國內投資組組長游迺文及其妻子，涉嫌接受業者不當飲宴及請託，要求操盤勞動基金的特定券商，持續掛單炒股。而台北地檢署26日會同廉政署兵分3路搜索及約談2人到案，全案朝違反貪污治罪條例及證券交易法之操縱股價等方向偵辦。

勞動部表示，這一案是由勞動部部長許銘春接獲游員涉有異常情資後，迅即要求基金運用局將該員調離主管職務，並責令政風處進一步查處，經查游員確曾在擔任勞動運用基金局國內投資組組長期間，於上班時間私自進行興櫃股票交易情事，該局也在今年11月11日記過一次處分，另查證過程中察覺游員可能涉及其他不法情節，故本部亦請政風處循序報請法務部廉政署進行查處。

據檢廉調查，游迺文從2012年9月開始至今年9月，每月信用卡消費竟多達15萬至20多萬元，且陸續有900多萬元的不明存款存入帳戶，由於他月薪僅10多萬元，無法交代財產來源。再加上勞動部也接獲情資，游涉嫌於今年8月間，與妻子一同接受多名股市的市場派招待。

據了解，游迺文在餐宴上被請託利用勞動基金下單的特定證券公司，運用勞動基金相關帳戶，持續掛單買進特定公司的股票，藉以操縱數檔特定股票的股價，也就是利用勞動基金掩護來炒作特定股票、圖利特定人士，勞動部同時也懷疑游也有入場買股，再藉由指示券商用勞動部基金買股，拉抬特定股票價格，自己也從中獲利。勞動部也強調，未來將虛心檢討，研擬防弊措施，以防類此情事再次發生。

(工商 )