政府四大基金之一的勞動基金爆發收賄下單特定公司股票弊端，勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文被勞動部發現接受餐飲招待後，指示代操券商下單特定公司股票，且游每月信用卡支出嚴重超出他收入，台北地檢署26日指揮廉政署兵分3路進行搜索，並將游及他的陳姓妻子約談到案，晚間移送台北地檢署複訊，全案朝違背職務收賄罪、財產來源不明罪及操縱股票罪偵辦。

勞動部發現勞動基金的代操券商的操作異常，深入追查後，券商表示受到勞金局投資組長游迺文指示持續對特定廠商掛單買進。

勞動部研判案情不單純，在今年9月18日將游調任勞金局專門委員，並與廉政署合作偵查自清。

檢廉發現，游迺文在去年7月間疑似接受業者高額餐飲招待後，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進某特定公司股票，達到操控特定公司股價的目的。

此外，檢廉深入追查發現，游迺文自2012年9月到2020年9月，信用卡帳單費用都在15到22萬元間，而游的薪水只有10萬餘元，游的消費能力顯與收入不符，且這8年內，游還陸續存入900萬元現金到帳戶內。

檢廉懷疑，游迺文收受賄賂後，利用政府基金操控定公司股價，且支出與收入顯不相當，展開搜索約談，將游及其妻子約談到案。

勞動部對此則發出聲明表示，本案係本部部長接獲游員涉有異常情資後，迅即要求基金運用局將該員調離主管職務，並責令政風處進一步查處，經查游員確曾在擔任勞動運用基金局國內投資組組長期間，於上班時間私自進行興櫃股票交易情事，該局業於109年11月11日記過一次處分，另查證過程中察覺游員可能涉及其他不法情節，故本部亦請政風處循序報請法務部廉政署進行查處。

有關游員行政責任部分勞動運用基金局已逕予懲處，可能涉有不法情事部分亦主動請廉政署查辦，本部絕對嚴守自律、不護短、不包庇，而對本案之相關內控機制，本部亦將虛心檢討，研擬防弊措施，以防類此情事再次發生。

(中時 )