炒房爭議、衣服山與泛黃枕頭，民進黨立委高嘉瑜的爭議持續延燒，傳出擔任台北市議員時，隨市府團隊出訪義大利時狂掃名牌，國民黨議員王欣儀也加碼爆料，高嘉瑜還曾搶自己7歲兒子的零食。此話一出，大批高嘉瑜的粉絲湧入王欣儀臉書留言批評。對此，國民黨議員游淑慧心疼落淚，批評高嘉瑜的支持者太過份！

資深媒體人周玉蔻稱高嘉瑜是「假掰女」，《新聞大白話》在直播過程中進行網路調查，是否認同這的說法？游淑慧突然說「我認同游淑慧是白目女，我太白目了」「她的粉又來罵我啦」。

王欣儀受訪時提到，高嘉瑜不只吃過期食物，甚至拿她兒子餅乾來吃，還說還嗆說「東西掉在地板上，誰撿到就是誰的」，她基本上應該連小朋友的食物都要搶。此話引來高嘉瑜粉絲不滿，湧入王欣儀臉書留言出征。

對此，游淑慧感到相當難過，哽咽表示，高嘉瑜的支持者開始攻擊王欣儀離婚、單親媽媽，「我真的覺得不要這個樣子」，這件事從頭到尾就是高嘉瑜賺了很多聲量跟熱搜，不要攻擊到更多的人，大家都在講事實，如果不是事實高委員可以提告，我們都可以負責，但不要去講人家的傷疤。

游淑慧表示，王欣儀是個很堅強的女性，不要扯她的婚姻、小孩怎麼樣，「攻擊我、攻擊市長就算了」，並批支持高嘉瑜的網友太過份。主持人錢怡君也說，高嘉瑜最大的問題就是說謊。

最後，游淑慧也喊話高嘉瑜，家事、房事怎麼樣，甚至吃的東西是什麼，都不是公眾有益的事情，即使兩人同選區，也從來沒攻擊過她，所以不要再開地圖砲了，也不要牽扯無辜的人，自己的事自己負責。

(中時新聞網)