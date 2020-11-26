基進黨立委「3Q哥」陳柏惟不滿自己放的諷刺招牌遭藍委掀翻，在臉書怒嗆國民黨主席江啟臣道歉，更狂言「否則你試試看，別以為我不能1打35個」，消息傳至PTT後卻被鄉民笑翻，反酸「替代役仔說要打人」、「他是不是不知道江啟臣是海龍出來的」。

陳柏惟不滿藍委掀掉他在議場內「該上班了吧」的牌子，昨(25日)晚間火大開直播，嗆江啟臣出來道歉，揚言若江啟臣沒道歉，就會動手清掉兩隻道具豬，更狂言「以為我一個人不能打35個」、「到現在依舊不理解為何有人投給國民黨」。

江啟臣服役單位為海龍蛙兵，也是全台灣最操、最強悍的特戰單位 (圖／江啟臣IG)

消息被PO到PTT八卦版後，鄉民卻狂笑，大酸陳柏惟「好猛哦，1打35耶」、「...他是不是該吃藥了」、「替代役仔說要打人XDDDD」、「我也不理解為何有人投你啊」、「他是不是不知道江啟臣是海龍出身的」、「替代役嗆要打海龍」、「說到要做到，別食言啊」、「他哪來的自信」、「原來立委這麼好當喔，每天叫囂就好了」、「海龍會輸給一個打手槍住院的嗎」、「建議3Q直接上啦 想看台派被海龍痛扁」，但也有人認為：「35歲的聯勤庫房兵對上48歲的海龍蛙兵，誰會贏很難說」。

海龍蛙兵正名為中華民國陸軍101兩棲偵察營，是全台操練最兇、最強悍的兵種。兩岸對立時期，海龍蛙兵主要利用夜間滲透敵軍據點，執行沿岸摸哨、襲殺、破壞等任務，神出鬼沒，就連解放軍對其也是又恨又敬佩，稱之為「王牌水鬼兵」。

影音取自YouTube/華視莒光園地

(中時新聞網)