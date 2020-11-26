美國大選落幕後，總統川普即將離開白宮之際，他則是特赦前國安顧問佛林（Michael Flynn），至於他會不會特赦自己，引發各界關注，但他至今仍隻字未提。對此，神力女超人、立委許淑華今(26日)晚間在政論節目中則說，「就算川普逃過聯邦司法官司，也逃不過紐約州對他的稅務緝查」。

許淑華今(26日)在政論節目《少康戰情室》中說，其實過去美國在幾任前總統都有特赦狀況，包括喬治布希、柯林頓，而美國總統特赦設計上是希望說，當美國受到侵害，總統可以對很多政治利益做出特赦權利，但近幾年變成幫「親友開脫」的一個方式。

許淑華分析，現在可以看到川普特赦佛林有一個重要意義，就是給他的支持者看，因為他標榜佛林就是被政治獵巫，所以要告訴支持者現在政權受到挑戰，就是因為被政治獵巫，也告訴團隊，「我竟然敢特赦佛林，你們也是下一批不用擔心。」

至於川普能不能特赦自己，許淑華直言，「就像法界人士都覺得，法官不能自審案件，總統也不能特赦自己，但美國法律給總統制衡司法力量，不過，就算川普逃過聯邦司法官司，也逃不過紐約州對他的稅務緝查。」

(中時新聞網)