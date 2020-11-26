據共同社報導，日本執政自民黨外交小組等26日召開的會議上，圍繞中國國務委員兼外交部長王毅24日在日中外長會談後主張對尖閣諸島（釣魚台列嶼）擁有主權一事，相繼有意見認為日本外相茂木敏充應當場做出反駁。會議決定將通過決議，要求政府採取否定中方主張的應對。

官房長官加藤勝信在26日的記者會上稱，已向中方傳達無法接受該發言。他表示「今後將繼續做出冷靜且堅決的應對」。

茂木與王毅在24日會談後出席聯合記者會。首先發言的茂木介紹了恢復商務往來等達成一致的事項，並就尖閣諸島強調「說明了日本的立場，強烈要求中方採取積極行動」。

隨後王毅以「茂木外相也有提到」作為引言談起尖閣問題。他指出日方部分漁船「反復頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應」，主張中國公務船駛入該海域的正當性。王毅表示：「對於這個問題，中方立場是明確的，我們將繼續堅定維護自身主權。」

自民黨的會議上相繼有議員提出批評，表示「完全無法接受，應當場反駁」，「如果不立即在推特等處發布日本的主張，就變成默認了」。外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹等解釋稱：「聯合記者會的規則是各自發言一次，不是進行反駁的地方。」但議員方面並未接受，要求在記者會等場合強化訊息發布。

(中時 )