好萊塢「重量級」女演員加布蕾斯迪貝（Gabourey Sidibe）從出道就以圓潤外型和精彩演技，受到關注，甚至曾獲奧斯卡提名肯定；先前她體重曾胖到超過300磅（約136公斤），還做過切胃手術，雖然身材和世俗美不同，日前她宣布答應工程師男友的求婚，也開心地和男友甜蜜合體曬鑽戒。

加布蕾斯迪貝昨（25）日在IG發布一段影片和照片，畫面中她和工程師男友依偎在一起，先前她曾表示自認為男友是她這輩子最好的朋友，所以她向大家宣布決定要嫁給最好的朋友，並在影片和照片開心曬出求婚大鑽戒，看起來相當幸福。

日前她宣布答應工程師男友的求婚，也開心地和男友甜蜜合體曬鑽戒。(圖/ 摘自Gabourey Sidibe IG)

而她的未婚夫也在IG對此表示，很開心加布蕾斯迪貝願意嫁給我，更真情告白「她是我所見過最美好、好笑、美麗和鼓舞人心的女人」，覺得能跟她一起共度餘生是一件很幸福的事情。

訂婚訊息曝光後，兩人的好友和粉絲也紛紛湧入祝賀，「恭喜！」、「你們兩個都是很棒的人，一定會很幸福」、「太棒了，替你們感到開心」、「看起來真的很甜蜜，恭喜～」、「恭喜妳，美麗的朋友」。

加布蕾斯迪貝是美國知名黑人女演員，她拍過許多電視劇和電影，像是《珍愛人生》、《神偷軍團》、《特務大臨演》等等，其中又曾以《珍愛人生》獲得奧斯卡女主角獎提名，她一出道演技就獲得肯定。

(中時新聞網)