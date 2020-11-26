紙風車青少年反毒戲劇工程推動至今，在8年內前進全台717間校園，完成756場演出。不料今年卻在疫情及倉庫大火夾擊下，道具設施幾近全失，重啟反毒之路困難重重。短短3個月，經過各界的支持，這學期反毒列車順利在9月17日得以重新啟動。今(26)日前往台北方濟中學帶來《拯救浮士德》的演出。

今年內政部警政署刑事警察局及財團法人微風慈善基金會跨界合作共同製作2020公益年曆及月曆，首刷1500本由微風慈善基金會全數認購，並將義賣所得贊助支持紙風車青少年反毒戲劇工程到校園演出，防止更多青少年掉進校園毒品陷阱。

因此，今年內政部警政署刑事警察局攜手財團法人微風慈善基金會共同加入反毒宣導的行列，透過戲劇演出，加入時下流行元素、融入青少年的生活圈等內容，以更貼近青少年的日常的演出，希望透過藝術的力量，讓紙風車反毒列車可以持續向前行。

今日紙風車除在台北方濟中學反毒戲劇演出外，刑事局也在現場擺放特殊的「仿真毒品氣味體驗箱」，讓同學們實際聞一聞常見毒品，體驗箱中透過香水調和仿真的安非他命、大麻、K他命氣味，希望透過實際氣味體驗，讓同學們記住這些味道，若是在生活、住家周遭察覺到這樣的氣味，需提高警覺並採取適當的處置。

方濟中學學生體驗「毒品的味道」後說：「K他命聞起來像燃燒塑膠味，聞起來非常不舒服」。刑事局表示，希望透過視覺演出、嗅覺體驗，讓青少年認識毒品的危害，進而遠離並拒絕毒品。

紙風車劇團表示，紙風車上半年因疫情的重大影響無法進校園演出，反毒戲劇腳步不得不停歇；6月布景道具又遭大火吞噬，想要重啟反毒演出之路可說是困難重重。

紙風車劇團表示，如今有了各界大力支持，紙風車會更努力開動青少年反毒戲劇工程列車深入各個國中，期盼2年半內完成全台所有國中演出。相信70分鐘的反毒劇能為青少年築起反毒的防火牆。

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(中時 )