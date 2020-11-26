台南市新營警分局即日起至28日連續3日採「不定時、不定點」機動巡邏攔檢酒駕。（台南市新營警分局提供／劉秀芬台南傳真）

酒後駕車不僅危害駕駛人自身性命，更讓周遭無辜用路人生命、財產受到威脅。台南市新營警分局配合台南市政府警察局，即日起至28日連續3日採「不定時、不定點」機動巡邏攔檢，民眾不要以為只有夜間或假日才出動取締，希望徹底杜絕酒駕，有效防制交通事故發生。

經統計，台南市今年度喝酒肇事發生289件，造成339人傷亡，顯見有部分民眾仍抱持僥倖的心態。

新營分局表示，酒後駕車肇事，小則財產損失，大則造成多數的家庭破碎， 1場車禍，造成2個家庭，3代人一輩子永遠的傷痛，酒駕肇事日後因需肩負沈重行政、刑事及民事賠償等巨大責任而悔不當初。

新營警察分局長斯儀仙表示，愛惜自己的生命以及尊重他人生命財產安全才能達到「酒駕零容忍」的目標及建構安全的交通環境，維護廣大用路人的安全，讓「開車不喝酒、喝酒不開車」不再只是口號，而是最高的安全法則。

斯儀仙呼籲，酒後駕車係各類交通事故發生潛在因素，請民眾出門多利用大眾運輸工具，切勿貪圖一時方便 酒後駕車而造成無法彌補的傷痛。

(中時 )