全球最大加密通貨比特幣25日近關情怯，挑戰歷史高點失敗後，26日因投資人憂心當局會加強監管及獲利了結賣壓出籠，走勢一瀉千里，跌幅多達13％，一口氣暴跌超過2,000美元，創近3個月最大單日跌幅，跌至10日來最低點。

周四倫敦加密通貨交易在比特幣領跌下籠罩一片低氣壓，比特幣一度閃崩到16,933美元，與周三觸及的高點相比跌深多達13％，觸抵11月16日來最低點，終場收跌9％報17,074美元。

然比特幣周三才攀上19,521美元的3年高點，可惜未能越過2017年12月締造的史上新高19,666美元。儘管比特幣周四劇幅修正，但今年迄今漲幅仍高達140％。

市場分析師指出，投資人憂心主管機關將收緊對加密通貨的監管，加上比特幣強彈誘使獲利了結賣壓出籠，是促成比特幣周四崩跌主因。

不少加密通貨交易員將大量比特幣移往交易所，他們打的算盤是，一旦比特幣站上2萬美元大關，比較容易以更好的價錢脫手。

此外謠傳美國財長穆努欽（Steve Mnuchin）打算在卸任前，針對個人虛擬錢包推出新規，加州加密通貨交易所Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）24日推文指出，對有此傳聞感到憂心。

加密通貨交易商GSR交易員克拉瑪（John Kramer）表示，我們似乎即將觸及比特幣價格的臨界點，「其實交易冷卻在意料之中。不過從知名基金經理人及投資機構近來重新檢視他們持有的比特幣可見，想不把這種資產當一回事都很難。」

周四比特幣的狂跌走勢，也感染到其他規模較小的加密通貨。市值排名第2大的以太幣（Ether）跌幅約13％，第3大的瑞波幣（XRP）跌幅超過20％，這兩大虛擬通貨行情與比特幣亦步亦趨，本周稍早也雙雙攀上多年高點。

(工商 )