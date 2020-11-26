阿翔與浩子近日主持《綜藝新時代》，來到桃園知名水族館，體驗海洋動物飼育員的工作，來到這，浩子的動物模仿天分大開，整集模仿企鵝、水豚、魟魚等，唯妙唯肖的模仿讓館方和工作人員都大聲叫好，不過他也有踢到鐡板的時候，在海豹醫療訓練時，浩子訪問一個家庭，為討小孩歡心，他模仿起海豹，沒想到小朋友看到卻嚇到躲爸爸懷裡求救，真實反應笑翻全場。

阿翔、籃籃也不甘示弱在進行動物猜謎時，敬業全身趴地翻滾，學起海獅，可惜最後館方人員卻猜他們模仿的是「海豹」，讓阿翔哭笑不得只好問現場：「有沒有人知道海豹和海獅那裡不一樣？」無奈模樣引人發笑。而進行餵魚工作時，不諳水性的阿翔以為要穿潛水衣下八公尺高的水族箱餵魚，而且水族箱還有鯊魚，嚇得他當場講話「飆高音」，浩子還忍不住學他說話的方式和音量。

籃籃（左）、阿翔（右）的誇張水母裝讓工作人員看傻眼。（民視提供）

至於網美最愛拍照的水母區，在清水母缸時阿翔、籃籃換上造型誇張的水母裝，讓水族館工作人員大傻眼，浩子一進水母區，直呼太療癒。

(中時 )