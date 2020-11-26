新光三越耗時半年全台打造13處IG洗版耶誕景點，今年亮點多，台北信義新天地、台中中港店、台南新天地分別以「永續共生」、「最萌聯名」、「2D世界」、「許願成真」呈現出4種不同風格，販促部協理孫紹堃表示，耶誕節期間會有50場相關活動，人潮上看1300萬。

新光三越台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」，「希望之樹」旁有4米高的長頸鹿、大象等動物，日夜展現不同的夢幻、浪漫景象。（新光三越提供）

台北信義新天地主打「希望之樹、雪白動物、光雕秀、銀河光廊」，香堤廣場的「耶誕奇幻之森」高17米的「希望之樹」今（26日）晚點燈，用5萬個寶特瓶、1.5噸玻璃瓶再生原料混合椰子纖維，製成5000片栩栩如生的葉片，超過6成的素材可回收再利用，以全白意象呼應自然、純淨，也用再生、減碳、回收響應世界地球日滿50周年。

「希望之樹」樹旁有4米高的長頸鹿、大象等動物，每晚17時30分起每半小時有光雕秀，共超過500場，可欣賞海洋、森林、雪花光雕，最後搭配飄雪；加上香堤大道逾30萬顆燈泡長320公尺的燦爛銀河光廊、空橋上的彩虹光橋，讓台北信義區浪漫至極。去年耶誕節到跨年近40天吸引580萬至590萬來客，即日起至明年1月4日預估來客可成長5％，上看600萬人。

台北南西店則有「Wishes come true 心中山x南西許願季」，10米高耶誕樹以許願為主題，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造華美瀑布；台中中港店獨一無二的「寶可夢的遊園盛會」，有6公尺耶誕版巨型皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球；台南新天地「Walking In White 白色耶誕」首創2D超現實的耶誕景點，讓人有如置身歐洲街道。

新光三越台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」，「希望之樹」旁有4米高的長頸鹿、大象等動物，日夜展現不同的夢幻、浪漫景象。（新光三越提供）

新光三越台中中港店「旋轉木馬耶誕樹」，寶可夢都來了。（新光三越提供）

(中時 )