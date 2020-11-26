蘋果供應鏈近年受到陸美貿易戰衝擊，開始將部分供應鏈在大陸生產基地移至東南亞以及印度等地，試圖分散遭到川普政府加徵關稅的風險，加上今年新冠肺炎疫情爆發後，蘋果最大代工廠富士康產能一度受阻，包括緯創、和碩等全球前3大代工廠在蘋果引導下，紛紛前往印度等地投資設廠。對此，有外媒報導，鴻海打算將新iPad首次在大陸以外的生產基地製造。

拜登當選美國總統後，市場預料陸美貿易爭端將會緩和，由於川普政府時期推動的返美製造計畫，讓許多美國企業必須考慮在大陸繼續營運生產基地的風險，川普甚至發動關稅戰，讓這些美企不得不進行去陸化的行動。

據《路透》報導，鴻海集團旗下富士康，在近年配合蘋果分散供應鏈風險政策，逐步將部分生產基地移至其他海外市場，其中又以越南成為近年台商最青睞生產基地，這也帶動越南經濟發展速度。消息人士指出，富士康計畫將部分蘋果Mac電腦及iPad生產線移出大陸，並在越南設廠製造。

鴻海日前投入2.7億美元成立FuKang Technology Company limited，消息人士指出，這就為了擴大在越南生產，計畫在原本的北江廠區附近擴廠，至於多少產能移出大陸尚未定案。消息還提到，富士康也將在此廠區生產Sony電視及鍵盤等相關產品。

對此，鴻海集團未回覆該消息，並指出不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的任何傳言，任何相關進程都會依照程序辦理才會公告。蘋果方面則是沒有回應相關消息。

(中時新聞網)