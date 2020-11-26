性感人妻賴琳恩擁有火辣身材，常在網上分享性感美照，不吝於展現絕美苗條曲線，近日她為了工作到海邊拍攝，穿著一襲深V婚紗，加上騎馬的高難度姿勢，畫面性感又帥氣，被粉絲大讚超美。

賴琳恩在臉書曬出工作照，只見她身穿胸前大開深V的白色婚紗，使得好身材一覽無遺，尤其一張騎在馬上擺出托腮、彎腰的Pose，讓深邃事業線更加搶鏡，渾圓美乳幾乎快溢出，搭配她的嫵媚眼神，畫面絕美。

賴琳恩穿深V婚紗騎馬，又辣又帥氣。（圖／翻攝自臉書）

另外幾張，賴琳恩則是靠在或趴在馬背上，畫面以黑白色調呈現，再增添幾分神秘美感，讓她本人都忍不住大呼好美，但也坦言穿婚紗騎馬其實滿累的，可看到帥氣成果，就興奮表示：「我不需要白馬王子，我自己就是黑馬公主。」

美照一曝光，吸引許多粉絲直誇「美到不像話」、「這匹馬俊俏，可是人更美」、「這也太正了」、「想當那隻馬」，見到有人留言問：「馬好乖！牠都不會失控嗎？」賴琳恩也親自跳出解答「很乖唷～受過專業訓練的超級模特。」

好美❤️ 但穿這樣騎馬也真的滿累的🤣 我不需要白馬王子，我自己就是黑馬公主 （什麼啦🤣🤣🤣 ———————————————————————— 📷 丘丘 Photography 💆🏻‍♀️ Moloko-嘉珍-髮妝事 👗 S。SPOSA 高級手工訂製婚紗 由賴琳恩 Lene Lai 發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)