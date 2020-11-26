據外媒取得內部文件顯示，石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）下修對於未來七年的油價預測，每年下修幅度分別在11％～17％不等，顯示該公司擔憂疫情對原油需求的衝擊恐持續更久，而再生能源與電動車崛起、全球排廢規定日趨嚴格，也將持續對石化燃料產業帶來挑戰。

文件顯示，艾克森美孚2019年時原本預估，倫敦布蘭特未來五年平均價格為每桶62美元，2026年與2027年攀升至72美元。但該公司今年夏季下修預測，布蘭特未來五年每桶價格將介於50～55美元間，2026與2027年最高升至60美元。

在新冠疫情爆發後，艾克森美孚削減100億美元資本支出並宣布裁員全球最多15％人力，相當於1.4萬個工作職位（含約聘員工）。該公司亦表示，明年資本支出預算將砍至160億～190億美元。

多位分析師預估，即便艾克森美孚大幅刪減成本，但2021年油價仍須介於每桶55～65美元間，才足以支撐該公司龐大資本支出與發放股息計畫。

(工商 )