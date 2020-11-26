《每日郵報》25日報導，巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)宣布，有鑒於對兒童與女性的性侵害犯罪率日益攀升，內閣會議已批准將強姦犯化學去勢的草案，進日將提交國會審查，可望於通過後立即上路。

報導中指出，修法草案由司法部提出，未來將建立「強姦犯數據庫」，持續且快速追蹤性侵犯，避免其對受害者或目擊證人報復或二度傷害，還給婦孺「免於恐懼的自由」。目前該案僅在內閣會議上通過，要等國會認可後才由巴國政府正式公布。

巴基斯坦推動修法將強姦者化學去勢。

伊姆蘭汗在內閣會議上強調，政府有必要確保公民享有安全的環境，化學去勢法案將在具體而透明的立場上嚴格執行。該草案將增加婦女在治安中的角色，並改善目擊者的安全保障。

他承諾，未來性侵案的受害人個資將受到政府嚴密的保護，為得是要讓被害人報案揪出色狼，而不用擔心遭到報復攻擊。

議員賈維汗(Javed Khan)則表示，「該草案除對凌虐婦孺的禽獸採取嚴厲的制裁外，還規範特別巡邏、快速追蹤案例、目擊者與被害人的保護、性侵犯數據庫與快速調查等內容」，「議會很快就會通過並執行」。

近年來對孩童與婦女的性犯罪數字不斷膨脹，讓賈維汗9月才在推特上寫道，對「我們政府很快會對人間禽獸，採取最嚴厲的化學去勢」。

在巴基斯坦，女權低落導致對婦女的性騷擾與暴力行為猖獗。據統計，每年約有1000名婦女因為遭強姦，被視為違反婚姻的保守規範，而死於家族的「名譽殺人」。

自2018年以來，性侵害的犯罪率攀升快速。該年在旁遮普省卡蘇縣，更發生1名6歲的小女孩遭姦殺，引起全國大抗議。最後兇手死於絞刑，才讓民憤稍稍平息。

2020年9月，1名婦女駕車載著孩子，車子卻在高速公路上耗盡汽油而停在路旁。婦人在打電話求援時，2名歹徒將婦人自車內拖出，並在驚嚇的孩子面前將女生輪姦。

令人髮指的是，調查的官員卻認為她自己的責任較大。她應該選在白天上路，避免夜間開車，出發前也應該檢查油量是否充足。這樣的「幹話」勾起全國怒火，國際組織也聲援抗議，嘲諷巴國「刑事司法體系以有罪為無罪，對被害人要求太多，定罪加害人的比例卻太少」。

巴基斯坦人權部長馬札利(Shireen Mazari)也在推特上開砲，「對於一個調查官，責備女性是可接受且可解決問題的，但為什麼她要在晚上外出卻是不能接受的」，「沒有任何理由可以合理化強姦問題，如此而以」。

雖然巴國法律規定，輪姦處以死刑或無期徒刑；強姦處以10年以上，25年以下的有期徒刑」，卻不能嚇阻性犯罪。特別是女權低落，婦女擔心挺身而出會遭到警察或鄰人、家族羞辱，歹徒的報復，甚至是家人「清洗門戶」，導致受害人多半不願報案。檢警體系漠視女性權利，往往不與起訴，更讓被害人只能將類水吞入肚裡。

雖然愈來愈多民眾、社群軟體與女權主義，一再為受害人站出來，但女性地位低落的問題不改，巴國女孩們不知何日才能盼到免於恐懼的自由。

(中時新聞網)