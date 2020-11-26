這起驚悚命案發生在美國賓州費城，日前一名12歲男童，半夜大約3點多，被屋外的聲響吵醒，男童好奇究竟是誰在叫他，因此打開窗戶探頭出去查看，想不到下一秒遭槍擊爆頭，子彈射穿眼睛慘死，兇手目前仍在逃，不知道為何要對男童痛下殺手。

12歲的男童哈里森（Sadeek Clark-Harrison），半夜因為聽到屋外有人在叫他的名字，於是哈里森探頭出去查看，卻瞬間被射穿眼睛身亡，哈里森的奶奶聽到槍擊聲，馬上到房間查看，雖然立即將孫子送醫，但因為傷勢過重，最後仍不治。

哈里森奶奶回憶案發當天，並沒有任何異狀，當年晚上哈里森與10歲的妹妹、還有奶奶，時間到了就各自回房間睡覺，與日常生活沒有兩樣，想不到半夜就遭到殺害。哈里森母親聽聞噩耗無法接受，泣訴「我有5個孩子，4個兒子、1個女兒，哈里森是我的寶貝兒子，他很棒」。

District Attorney Larry Krasner has gathered with more than 100 mourners remembering 12-year-old Sadeek Clark-Harrison in the Frankford section of Philadelphia. He was shot and killed Sunday. The DA spoke with Sadeek’s mother for a short period of time. @CBSPhilly pic.twitter.com/op38xy7j38 — Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) November 23, 2020

哈里森身亡消息傳出，民眾紛紛至家中獻花哀悼，也有人發起為哈里森守夜的儀式，當地檢察官克蘭瑟（Larry Kranser）也加入哀悼活動，希望可以盡快逮捕兇手。

(中時新聞網)