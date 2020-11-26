俗話說有錢不是萬能，但是沒錢卻是萬萬不能，錢財說來俗氣，但是確實能幫助我們解決許多實際問題，無論男女，一輩子在職場中汲汲營營，就是渴望能賺大錢，追求真正的財富自由。搜狐網「花間雨屋星座」專欄指出，有些人是命中帶金，天生的富貴命，尤其是生肖屬羊、屬虎以及屬猴的女人，一輩子更是不愁錢。

屬羊女：

屬羊女性格溫和，心靈手巧，生活日常總能將家務事打理的井井有條；待人處事方面更是真誠體貼；職場上，因為細心及責任感，一般都能順利完成上司的交辦事項，不會犯錯。

加上天生有貴人相助，命中受到吉星「天乙桂人」的守護，天生富貴福祿雙全，男人若是娶了生肖屬羊的女人，無論是財運或是工作運，都有吉星照拂，好運節節高升。

屬虎女：

屬虎女個性豪爽脾氣好，不會隨意撒潑，也沒有壞心眼，因此人緣極好；工作上，態度細心、踏實上進，事業發展也是不錯的。

而天生就是賢妻良母的她，總能將家裡收拾的有條不紊，婚後不僅旺夫，還能旺子，生活相當幸福美滿，男人若是娶了生肖屬虎的女人，一定要好好珍惜。

屬猴女：

屬猴女天生聰明伶俐，求學時期成績優異，踏入職場後也有自己的想法和主見，不怕遇上困難，且敢于拚搏，事業一路順遂；再者，屬猴女的直覺相當準確，加上眼光敏銳，在投資理財方面一直都有財神眷顧。

踏入婚姻後，屬猴女也有幫夫運，能以軍師之姿給丈夫帶來不少建議，並且帶動財運的蓬勃發展，生活也會愈發幸福美滿，男人若是娶了生肖屬猴的女人，婚後最重溝通，切記不要吵架衝突，避免影響運勢。

(中時新聞網)