因動保議題而備受矚目的《十二夜2：回到第零天》26日舉行首映會，導演Raye及配樂聶琳、主題曲〈大寶貝小寶貝〉的作曲人黃建為都來到現場，更特別是請出海報上的兩隻狗狗Aiai、Willow到現場享受全肉蛋糕，一同慶祝《十二夜2》上映。雙狗出場可愛的模樣引發現場快門閃光歡呼不間斷，兩狗依然泰然自若，不過Willow的主人說，兩年前剛碰到Willow時，可能因為被虐待過所以很敏感，與首映現場架勢十足的他，判若兩「狗」。

導演 Raye給觀眾預防針打好打滿，強調第二集真的不恐怖，只有感動的淚水沒有心疼的眼淚；不過配樂聶琳自爆自己在過程中還是一邊做一邊哭。主題曲〈大寶貝小寶貝〉的作曲人黃建為則希望輕快愉悅的曲風，能引發大家能動身前往收容所，領養自己的小寶貝。當天也有許多貴賓蒞臨《十二夜2》的首映現場，包含統一企業公共事務室的凃忠正經理，他表示統一企業今年舉辦「衣舊有愛」的公益活動，一共收集了2噸的毛毯，希望在寒冬中能給浪浪們滿滿的溫暖。

狗狗Aiai（左起）、Willow吃蛋糕慶祝首映。（牽猴子提供）

平時在動保第一線努力，也現身於片中的相信動物協會執行長郭璇也來到現場，他說：「《十二夜》所呈現的是流浪問題中最痛苦的一部分，雖然很快地讓全台灣的人注意到，卻無法真正解決問題。」台灣之心愛護動物協會的劉晉佑執行長，更同意表示：「真的需要科學化、系統化去解決動保問題。」在《十二夜2》拍攝進到尾聲時，才加入的台中市世界聯合保護動物協會，因為理念「收容所的功能不應該是流浪動物的家」吸引導演Raye前往拍攝，理事長高瑋怡也來到現場，希望《十二夜2》能再次引起討論。

《十二夜2：回到第零天》積極推廣「結紮」觀念，目的就是想要終結流浪動物收容所的根本問題，更積極推動「飼主教育」，希望觀眾都能培養正確的動物養育心態與知識。電影將於11／27上映，全台上映戲院數量達60家，更多包場、團票或電影相關訊息請上官方臉書。

(中時 )