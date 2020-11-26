電影《親愛的殺手》劇組26日在台中舉辦首映會，監製唐在揚、導演賴孟傑、演員邱偲琹、黃采儀一同出席與現場500位觀眾一同互動，台中市府長官也到場共襄盛舉。導演賴孟傑表示非常榮幸來到台中進行首映，除了自己是台中人外，電影的故事起源也是來自於台中，導演表示：「先前來台中勘景時，遇到一位身障人士，他的身材看起來很壯，跟過往大眾對於傷友的瘦弱形象不太一樣。」

這也啟發導演想深入發掘他們背後的故事，並感嘆：「台灣其實存在許多弱勢家庭，雖然社群上有很多人去揭發或是給予幫助，但其實應該注意到的是政府，希望透過這個故事，讓整個社會更關注這些事。」在《親愛的殺手》中飾演母女的黃采儀及邱偲琹，也特別來到台中首映會，並在現場大方分享拍片心得。

在片中詮釋具有心理疾病母親的黃采儀，無法自理而必須由女兒照料生活起居，甚至有一幕女兒幫母親沐浴戲中有大尺度裸露鏡頭，對此黃采儀表示：「這些都是媽媽的無力與無奈，藉由這樣的表現方式是非常寫實的，對我來說也很震撼。」而聊到印象最深刻的一場戲，黃采儀透露是親眼目睹女兒被性侵的戲碼：「當下非常的無能為力，心情複雜程度難以形容，有驚愕、心疼、痛苦、以及一絲女人的嫉妒，非常難演啊！」

飾演女兒的邱偲琹則補充道：「那一場戲雖然沒有拍到我，但為了讓采儀姊更加入戲，我就在旁邊喊：『媽媽，救命、救我！』讓她更進入情緒中。」而黃采儀在拍完這場戲後，由於太過入戲，情緒崩潰地止不住痛哭，邱偲琹也貼心地靜靜陪在她的身旁擁抱、安慰她。該片12月4日全台上映。

(中時 )