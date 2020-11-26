第57屆金馬獎頒獎典禮日前精彩落幕，今年國片表現亮眼，讓國內觀眾有高於往年的參與感，當然也更能夠看見電影產業與電影人的努力。CATCHPLAY＋ 為了歡慶金馬57， 推出「CP＋無限看方案首月57元活動」，活動期間加入會員首月無限看只要57元，不只可以讓觀眾無限重溫歷屆金馬的入圍得獎好片，還有數千部電影、影集無限迴看，即日起至12月6日，結帳輸入代碼【TGHFF57】即享優惠，看片再抽iPhone12等好禮。

CATCHPLAY＋影音平台推出的金馬精選單元「前往金馬的路上」，收納了本屆金馬獎得獎強片《孤味》的短片版，觀眾可以透過短片版再次感受金馬獎影后陳淑芳在電影《孤味》中的精湛演技；許多歷屆金馬獎的得獎好片，如曾奪得最佳劇情片的《血觀音》、《推拿》、《牯嶺街少年殺人事件》、《愛情萬歲》，最佳改編劇本《大佛普拉斯》、《返校》，最佳攝影《東邪西毒：終極版》、《讓子彈飛》，最佳動畫長片《幸福路上》等多部經典好片讓觀眾一次看過癮。

除了歷屆金馬入圍得獎好片，精選單元亦讓多部重量級導演作品經典再現；包含獲本屆金馬獎終生成就獎，侯孝賢導演影響台灣影壇的作品如《兒子的大玩偶》、《戀戀風塵》、《童年往事》、《風櫃來的人》與《海上花》等作品經數位修復後再現芳華；國際名導王家衛經典好片如《東邪西毒：終極版》、《射鵰英雄傳之東成西就》、《天下無雙》、《地下鐵》與《渺渺》等讓影迷可一再迴味；榮獲本屆金馬獎最佳導演的陳玉勳過往的知名電影如《熱帶魚》、《總舖師》與《健忘村》，亦可讓；多部經典中的經典，讓觀眾可以盡情朝聖。

除了華語影壇大師作品，亦包含許多國際名導的經典電影，如奧斯卡導演李安、坎城金棕櫚得主是枝裕和、肯洛區以及威尼斯影展金獅獎得主洛伊安德森與安德烈薩金賽夫等大導演名作。

(中時 )