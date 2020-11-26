台中市一間知名拉麵店店長，遭一名女子爆料性侵，受害女子在論壇PTT上發文，表示自己罹患嚴重憂鬱症、以及解離型人格疾患（DID），也就是多重人格，當時女子與該拉麵店店長熟識，且關係不錯，由於相信店長，所以邀請他一起睡飯店，想不到遭強迫發生關係，女子也將真實的過程曝光。

女子表示事發當天，決定一個人到台南走走，剛抵達飯店時，由於一個人會產生孤單與不安感，因此女子用通訊軟體找人聊天，其中包括拉麵店店長，店長表示自己就是台南人，也剛好在台南，可以馬上過去找她，並帶她出去玩，因為與店長熟識，女子也沒想太多便開心答應。

同時也同意讓店長一起睡飯店，也事先表明沒有上床意願，對方也同意，隨後兩人到夜市逛逛，回到飯店後女子先去洗澡，因為怕衣服弄濕沒有帶進浴室，洗完出來也告知店長「非禮勿視」，接著女子包浴巾躺床對店長說「可以去洗了」，但下一秒卻「即將被性侵」，（因為疾病原因，女子這段記憶由另一個人格保管），但女子記得她不斷說不要，但店長竟回「妳這樣我怎麼可能忍得住」、「濕成這樣真是天生的蕩婦」。

女子遭店長性侵得逞，凌晨精神恍惚的她，走到飯店大廳，想不到店長發現她不見，在大廳找到她後，再次拖回房間性侵，隔天裝沒事帶女子去看海，接著載回台中。女子詳細敘述，並請求網友不要檢討被害人，後續有請社工處理，文章最後一句令人心酸，女子說道「我這個人格，是因為她最近憂鬱症太嚴重，所以才有機會出來控制她身體，若我早點出現，連這種事都不會發生」。

該篇文章在PTT上掀起熱議，不少網友到該間拉麵店的Google評論留言，並留下一顆星，對此業主也回應「有客人分享告知了，正覺得莫名其妙，因為沒有ptt帳號無法留言，但針對不實的留言與評論都已截圖告知法律顧問了，為維持個人名譽、商譽與人身安全，會報案提告」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)