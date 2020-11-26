隨著科技日新月異，尤其近期受新冠肺炎疫情影響，民眾對健康關注度提升，「住的健康」成為建築業新焦點，從之前的「綠建築」到最新指標「WELL健康建築」，建築與健康的關聯性越來越受重視，以「人」為本的理念也逐漸升級。台灣建築團隊也加入嶄新思維與設計，主打符合陽光、空氣、水等共10項嚴格指標認證，拿下由全球領先健康建築認證機構美國IWBI頒布、號稱建築界奧斯卡獎「WELL健康建築」最高白金等級認證，成為「全球第一」全棟獲得此殊榮的產後護理之家，躍上國際成為台灣之光！Discovery全新節目《探索新未來：健康建築》紀錄「全球第一」全棟獲得此殊榮的產後護理之家，探討建築新趨勢，看台灣菁英團隊如何致力將WELL健康建築理念實現在產後照護領域，結合建築、醫學、科學、AI智慧專業嚴格把關，給予媽媽和寶寶最健康也最人性化的照護。

Discovery傳播集團台灣香港及東南亞區內容發行部資深總監馬艷華表示，從2006年紀錄全球最艱鉅建築工程「台灣雪山隧道」開始，Discovery頻道在台灣陸續紀錄最高綠建築「台北101」背後故事、世界最難蓋的無樑無柱「台中國家歌劇院」，持續從國際視角講述台灣故事，紀錄台灣建築工程的每個重要里程碑。此次將從技法、工法等硬實力，拓展到探究「建築與人」之間的關聯，帶領全世界來看這群台灣專家們如何重新定義和審視「人、健康與建築的關係」，為台灣居住環境指標帶來革命性思維。

Discovery《探索新未來：健康建築》帶來在美國行之有年，在台灣仍鮮為人知的新觀念，由全球健康建築認證機構美國IWBI所頒布的「WELL健康建築」，以人為本，結合醫學、科學與行為研究嚴格把關10項指標，包含建築空間的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區，以各種先進儀器進行性能檢測外，通過認證後必須持續監測及通報，以確保空間健康的持久性，現今全台僅有20個專案，其中更只有8個完成認證，大部分建築仍舊是屬於不健康的狀態。

由產官學三方組成的專業團隊：孕學林數據科技、台灣建築中心、國立台北科技大學建築系，深入台灣84個家庭，進行9項WELL健康建築標準檢測，驚人發現全部合格率是0！針對PM2.5、PM10、二氧化氮、甲醛、光、水質檢測的不合格比例都超過一半，家本應該是安全的堡壘，但這些看不見的有害物質都將成為影響人體健康的隱形殺手。

台灣建築中心副執行長林杰宏表示，經統計全台約有410萬棟的建築超過30年，平均每2棟房子就有1棟是老屋，尤其今年因疫情關係，人們一天超過8至9成的時間都待在室內，室內空間對健康有很大影響，老舊的房屋很容易釋出超量的PM2.5懸浮微粒，甚至可能比室外還要多上好幾倍，溫度、濕度超過舒適範圍，長期居住都可能危害健康；林杰宏更強調，不是只有超過30年的老屋會讓人生病，新建築帶來了新科技、新技術，但也可能因裝修材料造成汙染，甚至新家俱釋放的有機揮發物，照明的頻閃問題，都有可能影響人體健康。

台灣大學公共衛生所楊銘欽教授進一步說明，建築跟人體健康一樣，也有分好建築、壞建築，不健康建築統稱為「病態建築」，若造成住戶身心不舒服則稱為「病態建築症候群」，最簡單判斷就是，當你長時間待在病態建築中，身體感到不適，但離開後建築物，症狀就消失了，這就是「病態建築症候群」。

根據WHO統計，每年約700萬人死於空氣汙染，除了室外汙染，室內影響也很大，空氣汙染程度甚至是室外的5倍，主因來自建築裝潢產生的甲醛，研究顯示，在房屋裝潢完成的15年後，甲醛仍然不斷揮發持續危害人體。若待在室內時間越長，更可能產生「病態建築症候群」，導致頭痛、胸悶、疲勞易怒、氣喘等，甚至加劇過敏或呼吸道疾病。

Discovery《探索新未來：健康建築》帶領觀眾見證台灣建築產業不僅同步全球趨勢，更領先全球為新生兒打造健康環境新頂標，專業檢測團隊直擊全台首座整棟通過「WELL最高白金等級」的產後護理之家，一探24小時運作的母嬰居住環境如何以最高健康規格，成功獲得建築界奧斯卡的肯定。透過Discovery鏡頭，認識下一波WELL健康建築新浪潮，倡導未來無論是產後護理、辦公環境、住家等各種建築，都能以「人」的身心靈健康為優先考量。Discovery全新節目《探索新未來：健康建築》將於12月2日週三晚間9點Discovery頻道全亞洲首播，並於12月6日週日晚間5點重播

(中時 )