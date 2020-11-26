北市議員王欣儀扮演《鬼滅之刃》「蝴蝶忍」直播PS5開箱文，仍不忘提及愛子。（摘自王欣儀臉書／張穎齊台北傳真）

北市辣媽議員王欣儀COSPLAY《鬼滅之刃》「蝴蝶忍」，別有一番風味。（摘自王欣儀臉書／張穎齊台北傳真）

有「港湖女神」之稱的綠委高嘉瑜，近期多事之秋，除遭國民黨北市議員游淑慧揭露2011年去歐洲考察脫隊買名牌，日前扮演動畫電影《鬼滅之刃》經典角色「蝴蝶忍」的同黨議員王欣儀26日加碼爆料，高不僅買勞力士經典潛水表「綠水鬼」，還搶她當時7歲兒子掉地上的餅乾。但事實上，王欣儀兒子來頭可不小，竟是去年拿下世界機器人大賽冠軍的台灣之光梁峻瑋。

高嘉瑜繼買房爭議後，又陷入「歐洲考察風波」，王欣儀指稱，2011年前北市議長吳碧珠率議員及前台北市長郝龍斌，眾人一同前往歐洲參訪姐妹市，當時擔任議員的高嘉瑜，買了「綠水鬼」，令人印象深刻。

「連我兒子的食物都要搶！」王欣儀還說，當時她帶7歲兒子一同前往，因歐洲食物生冷，所以她給兒子買餅乾吃，結果高嘉瑜竟趁她與兒子在車子座位上睡覺時，搶她兒子的餅乾，豈料高竟回「東西掉在地上，誰撿到就是誰的！」讓她傻眼。不料王此言一出，也被網友質疑「兒子旅費誰出？」

但事實上，王欣儀身為單親媽媽，含辛茹苦將兒子梁峻瑋帶大，顏值高的她曾擔任過電視台主播，卸下主播光環後投入政治，蟬聯4屆北市議員。

而王欣儀也教子有方，兒子相當爭氣，不僅2017年13歲時就率領足球機器人隊伍「APEX」，榮獲「RoboCup機器人世界盃賽」亞軍，去年15歲更率領「Reset」隊代表台灣出征，前往澳洲雪梨參加「2019 RoboCup 世界盃機器人大賽」，在「青少年足球Open量組中的超級聯賽項目」拿下世界冠軍，王欣儀因此獲封「機器人媽媽」美名。

此外，自稱「俠女仁心」的王欣儀，19日前往知名玩具店「火柴星人九號基地」，受邀COSPLAY超人氣的蟲柱「蝴蝶忍」，直播PS5開箱影片，她也不忘提及兒子已是青少年，因此她也玩過PS4與VR，更對PS5的性能多有著墨了解。

(中時 )