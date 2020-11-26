高嘉瑜談蘇貞昌脫口一句 朱學恒妙回：妳慘了

大新聞大爆卦

國民黨立法院黨團不滿政府放寬萊豬進口，要求行政院長蘇貞昌道歉未果，占據立法院議場發言台，杯葛蘇貞昌施政報告12次。民進黨立委高嘉瑜表示，蘇貞昌應該要道歉。朱學恒笑者警告說：「高嘉瑜妳慘了」。

中天政論節目《大新聞大爆卦》主持人問到，國民黨一直要蘇貞昌道歉，他道歉有這麼難嗎？高嘉瑜表示，如果可以，蘇貞昌應該要道歉，因為前總統馬英九2012年曾經進口萊牛，當時民進黨是極力反對。現在確實時空環境不一樣，若他們的做法讓大家覺得溝通或過程沒辦法說清楚，跟美國的貿易往來所有這些協議，需要我們做某種的退讓，或者能讓我們在食安把關做得更好的地方，都應該虛心跟國人去交代跟面對，所以在這個狀況下虛心檢討，能夠去道歉，也是能夠讓大家能夠比較接受的作法。

高嘉瑜指出，行政團隊也有他們的堅持，但這事情還是要把僵局解開，能夠對話，我們需要更謙卑、更虛心的傾聽反對黨或在野黨，甚或是人民的意見，才能讓事情圓滿。

朱學恒聽完笑者警告說：「高嘉瑜，妳慘了」，他都可以想像資深媒體人周玉蔻現在在電視機前面寫筆記，他幫她下好標了「高嘉瑜坦承蘇貞昌應該道歉，台灣價值不足」。高嘉瑜接著表示，「蘇貞昌不應該道歉，我應該道歉。」朱學恒說，高嘉瑜現在準備要被修理了。

朱學恒指出，過去對蘇揆12次的杯葛，沒有人出來講話、也沒有派系出來清場，到第12次，民進黨主席蔡英文出來講大家要團結，大家才想起「團結」兩字怎麼寫，才趕快去護主。他預測，蘇貞昌不會在過年前下台，因為蔡英文出來講話了，蘇貞昌可能還會做3到6個月左右。

(中時新聞網)