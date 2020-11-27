A7新林口因著桃園機場捷運的開通，以及周邊商場林立，成為近年北台灣推案最多的地區，在如此競爭的環境下，各大建商想要創下好成績，就要各憑本事了。台中知名七期豪宅團隊「允將建設」首度北上，看準A7潛力插旗至此，並推出北部首作「允將大作」，特別與全球前十大星級飯店設計團隊「WIMBERLY」，攜手打造獨一無二的飯店式頂級寓所，在籌備期間就創下預購活動人數破百的佳績，但這樣的高規格建案卻只要3字頭，成為首購族的新選擇！

「允將大作」最讓人眼睛為之一亮的優勢，就是特別重金禮聘全球知名飯店設計團隊「WIMBERLY」設計室內空間，用色大膽、視覺具穿透力，風格時尚又新穎，打造既高貴又優雅的環境。WIMBERLY在飯店設計公司中位居世界第一，並在美國《室內設計》雜誌的2020年度DESIGN GIANTS 100排名第10，知名作品包括四季、瑞吉、洲際、希爾頓等，超過百家耳熟能詳的知名酒店品牌。

「WIMBERLY」為允將大作規劃設計健身房意象圖。(圖/允將建設提供)

現今大部分主打飯店宅的建案，飯店式服務皆局限於一樓大廳，但允將大作直接將軟、硬體升級為飯店等級，包含玻璃材質、空氣淨化及水質都大大提升，將飯店服務直接導入。允將大作樓高為31層，地理位置處於A7正核心，屬A7新林口最高建築，而在10、19、24樓都有做逐層退縮，納入生態跳島的概念，在頂樓更為住戶打造開心農場，還提供露營場域，給予住戶不一樣的生活體驗。

健身房也設置在頂樓，大面積落地窗，運動時彷彿在雲中跑步，且地理位置因處於林口台地，可以瞭望台北市，甚至規劃有望遠鏡的空間，天氣清朗時還能看見清晰的台北101。此外，允將大作也規劃了中庭的休憩空間，整體意象以休閒風格為主，納入山水元素及導入水池，並放置發呆亭，打造幽靜的專屬空間。

Wimberly業績作品 比佛利四季酒店。(圖/允將建設提供)

允將大作高貴而不貴！開價落在35-36萬，使首購族也能享有高規格住宅。基地位置在文化一路、樂善三路口，基地面積約有1554.49坪，樓層規劃為地上31樓、地下6樓；總戶數共有555戶，規劃坪數分別有1房18坪、2房22-27坪、3房31-42坪；平面車位則有563個；1樓公設有大廳、交誼區、媽媽教室、咖啡廳，2樓有家教室、視聽室、兒童遊戲區、閱覽室、資材室；頂樓有健身房、曬被區、空中花園、露營區及種菜區等，讓住戶不用出門就能體驗各種生活。

(中時新聞網)