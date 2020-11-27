飲食的問題不在於熱量，也不在於身體如何處理熱量，而是我們自己想要吃那些錯誤的食物。如何找回食物真原味，人們能吃得更健康、活得更長壽，《美味陷阱》一書作揭開商人讓「東西」變「食物」的秘密，就藏在化學調味劑裡。以下為重點書摘：

在超市中，最讓人目瞪口呆的地方是飲料區，那裡有滿滿的糖水，假裝自己是森林中最有營養的植物。包括標準的常見飲料，例如七喜(檸檬萊姆口味)、Canada Dry(薑汁口味)、A&W(麥根沙士口味)，以及可樂。也有當地的特產商品，例如「鄉村時光」(這也是檸檬口味)。

不過這些飲料現在正與其他新一代的飲品相互對抗著，以爭奪有限的貨架空間，那些飲料有Honest Tea、SoBe、Peace Tea、neuro SONIC(含有白藜蘆醇，號稱能提升「心智運作的效能」)。「亞利桑納」這個品牌的飲料放在與視線等高的最佳位置。在我的堅持之下，普洛凡沙勉為其難地選了一罐亮紫色的葡萄飲料Grapeade。

在此，就這種飲料來談一下掉包手法。它的名稱中有「葡萄」，但是在成分清單中列在最前面的是過濾水，其次是高果糖玉米糖漿，而梨子汁的含量比葡萄還多。它喝起來之所以像葡萄，是因為其中排在第六位的「一些天然香料」的成分，其中很可能含有會讓人感覺到葡萄味道的胺基苯甲酸甲酯。

但是我無法得知實情，因為當我詢問亞利桑納飲料公司時，得到的回答是：「這是我們公司的獨家配方。」

這樣的掉包手法不只用在味道上。在外包裝的另一面有個大大的粗體字寫著「抗氧化」，旁邊則以較小的字體寫著「維生素C」和「抗氧化物」。維生素C的確如包裝上說的那樣是抗氧化劑，但是它在成分中排在最後面，表示這是含量最少的成分，而且在這罐飲料中也只有一種抗氧化劑。但是在真正的葡萄中，抗氧化劑的種類則多到數不清。

在自然界中，想要吃草莓的慾望會讓你吃到含有維生素、礦物質、纖維素、植物化合物和些微糖分的食物。如果在超市，相同的慾望則會讓你吃進主要成分是水和糖的「草莓可樂達」飲料，以及草莓口味的鬆餅，還有小朋友吃的優格點心。這些東西的包裝上有迷人的草莓照片，以及能讓小孩子覺得雀躍的味道，但是其中沒有真正的草莓，只有合成香料和糖。

作者簡介／馬克‧史蓋茲克Mark Schatzker，美食記者，曾入圍有「美食界奧斯卡」之稱的詹姆斯比爾德新聞獎（James Beard journalism award），著有《全球頂級牛排紀行》。作品刊載於《紐約時報》、《華爾街日報》、《旅遊者》雜誌及《美國最佳旅遊文摘》。於加拿大廣播公司有專欄節目，也常為《環球郵報》、《彭博追擊》撰文寫稿。現居多倫多。（編輯梁惠明）

《美味陷阱》/時報出版

(中時新聞網)