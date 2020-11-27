娛樂8點半》武打明星張晉身手了得，在2014年以《一代宗師》獲得香港電影金像獎最佳男配角獎，近年片約不斷的張晉，其實經歷過一段工作低潮，身邊的愛人蔡少芬一直都是家喻戶曉的知名演員，讓張晉被貼靠妻、女強男弱的標籤，不過張晉仍沒忘自己對武打和演戲的熱愛，終於熬成一代武打巨星。

張晉9歲就開始習武，11歲進入四川省武術隊，他曾是國家精英級運動員，是太極劍、槍術、劍術、八卦掌等比賽的常勝軍，張晉24歲退役後，就加入導演袁和平的「袁家班」做替身和武術指導，他也在電影《小李飛刀》中還當過賈靜雯替身。

張晉曾在電影《小李飛刀》中當過賈靜雯替身。（圖／取材自張晉微博）

張晉自2000年起逐漸從幕後走到銀光幕，雖然他多年來只能擔任小配角，不過張晉也因拍電影《水月洞天》和蔡少芬擦出愛火，張晉在2008年娶正當紅的港姐蔡少芬，但當時蔡少芬名氣高過張晉，甚至還被指女強男弱、靠妻，蔡少芬還遭酸下嫁。

其實張晉曾有過等事業起色再成家的念頭，不過他後來發現這樣的想法「有點蠢」，因為張晉認為，演員這行並不是拚命就一定有成果，於是他忠於內心想法，和蔡少芬幸福成家。同時，張晉也沒忘他最熱愛的表演，即使是一個動作、一句台詞他也要做到最完美，加上有蔡少芬在旁鼓勵和陪伴，也讓張晉更有信心闖事業。

就在2014年，張晉以電影《一代宗師》的「馬三」，獲得香港電影金像獎最佳男配角，入行15年的張晉終於揚眉吐氣，張晉領獎時也感性說：「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」感性告白惹哭坐在台下的蔡少芬。

張晉在2014年以電影《一代宗師》的「馬三」，獲得香港電影金像獎最佳男配角。（圖／達志影像）

張晉2016年則以《殺破狼2》拿到華鼎獎最佳男配角，而他當年還以《殺破狼2》的「高晉」以及《葉問3》的「張天志」，雙雙入圍第35屆香港電影金像獎最佳男配角獎，片約不斷的張晉，近年也陸續主演《葉問外傳：張天志》、《九龍不敗》、《鋼鐵墳墓3》等片。

張晉婚姻、事業兩得意，他和蔡少芬也曾登上真人秀公開夫妻日常，不過張晉媽媽卻曾在節目中，大吐張晉夫妻當年沒在重慶老家辦婚禮的不滿，並直言：「我兒子娶媳婦為什麼不辦？我又不是辦不起，也不是吃不起飯」。

張晉片約不斷，近年也陸續主演《葉問外傳：張天志》、《九龍不敗》、《鋼鐵墳墓3》等片。（圖／本報系資料照片）

張晉媽媽還氣呼呼說：「好像窮得很、又是替身之類的（新聞），我很不開心」，看得出她很在意張晉當年被說「高攀」已是視后的蔡少芬，張晉則是安慰媽媽說，媒體要寫那樣的話題才會有人看「這種新聞過了就過了，誰會記得」。

張晉開導後才緩和媽媽不滿情緒，同時，張晉媽媽也坦言，她當年的60歲生日之所以辦壽宴，就是要彌補兒子沒辦婚禮的遺憾，身為媳婦的蔡少芬則幽默說：「好厲害，就像選美的感覺」，把婆婆逗得笑到合不攏嘴。

(中時新聞網)