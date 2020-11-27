【回憶殺】41歲女星丁小芹因賣假包被判刑，請假未獲准仍沒現身，檢察官將依法拘提通緝，從昔日大明星變通緝犯，令人不勝唏噓。

丁小芹畢業於能仁家商服裝科，對設計與美感敏銳度極佳，由於外型亮眼標緻，被星探挖掘入行，不僅成為《美人誌》雜誌的專屬模特兒，也拍過多個電視廣告。18歲時，丁小芹參加日本音樂教父小室哲哉在台的選秀活動，其美貌與表現獲得小室哲哉的青睞，特地替她取英文名「T-ana」，有意在日本栽培丁小芹；隔年她又得到沈光遠的協助，成為戀愛模擬遊戲軟體《藍調情人》的代言人，可說是貴人不斷。

丁小芹20歲時模樣清純可愛。（圖／中時資料照）

20歲時，丁小芹推出首張專輯《舞靈精怪》，雖然是新人，唱片公司仍投注大量資源，主打歌《如果我是男生》的MV是日本舞蹈老師KUROMA編排，第二主打《Fantasy》還是由香港Beyond樂隊前成員劉志遠負責，此專輯熱賣超過15萬張，唱片公司再度為她推第二張《Walking 2000》，找來張兆志跨刀Rap，丁小芹能歌能舞的實力備受好評，甚至被外界認定有機會成為下一個天后。

除了歌唱事業，丁小芹嘗試拍電影及戲劇，像是《愛情白皮書》、《八號風球的愛戀》、《蒲公英》、《大老婆小老公》等，熱愛時尚與美容的她，也推出相關著作及服裝品牌，穿著自家衣服親自走秀，經常上各大節目暢談保養經驗，連小S都大讚丁小芹的時尚品味。

丁小芹熱愛時尚，創服裝品牌又出書。（圖／中時資料照）

此時丁小芹已變成大街小巷都知道的大明星，未料她接連爆出不敬業、虛榮和詐騙等負面新聞，與孫協志交往時，外傳孫母嫌棄她拜金又高調的性格，完全不同意她進門，孫德榮也暗酸丁小芹花光孫協志的錢，對此她否認，僅說兩人分手是為了顧全大局，加上緣分已盡。

丁小芹後來控訴合夥人蔡心宜虧空公司，遭對方反咬毀謗，甚至爆料丁小芹賣給她的名牌包是假貨，李妍瑾也曾表示自己買過假包，即便沒指名道姓，丁小芹仍在網路揚言要告李妍瑾，無疑對號入座。

隨著假貨事件越爆越多，丁小芹被眾多消費者控告詐欺，被依詐欺罪被判處4個月的有期徒刑，想不到她沒學乖，又涉嫌賣假包，即便開記者會淚眼婆娑地道歉認錯，狂打悲情牌聲自己有原住民、中低收入戶身分，在家具行打工時薪僅200元，仍逃不過坐牢的命運，被判2年6個月，不得易科罰金，但她入監服刑前未準時報到，慘被法院發布通緝，從大明星淪落成通緝罪犯，而親弟去年在家暴斃，面對女兒與兒子接連的狀況，對丁小芹父母來說，無疑是雙重打擊。

丁小芹在記者會上認錯，一度濕了眼眶。（圖／中時資料照）

許多網友看到丁小芹的慘狀，不禁感嘆：「怎麼搞成這樣的」、「丁小芹剛出道時算紅過，歌曲也傳唱，不懂得自愛，可憐」、「昔日的玉女明星變成女通緝犯？！」

(中時新聞網)