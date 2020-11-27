丹麥政府日前下令屠殺境內1,700萬隻水貂，以防止突變的新冠病毒擴散，不過最近已經入土的水貂在腐爛過程中釋放氣體、遺體膨脹，受到氣體擠壓之下，大批水貂屍竟從墳塚裡冒出來，畫面相當嚇人，丹麥人戲稱是「水貂的復仇」，打趣稱「殭屍來了快跑」。

丹麥政府下令屠殺境內上千萬隻水貂，防止新冠病毒擴散，最近這些水貂遺體竟從墳裡冒出來。恐有不適畫面，請慎入。

丹麥政府下令屠殺境內千萬隻水貂。

綜合英國《獨立報》（Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，丹麥日前爆出新冠病毒跨物種傳染事件，水貂從農場員工身上感染新冠病毒，新冠病毒變異後又傳染回人類，丹麥政府擔心變種病毒會弱化疫苗效果，因此下令撲殺境內1,700萬隻水貂。

丹麥政府在西北部的軍事訓練區域開挖長條型、深約3英尺（約1公尺）的大型墳塚，挖土機將大批水貂遺體倒進墳坑，並灑上石灰，減少屍體腐爛的味道。

不過22日晚上，大批水貂遺體竟從墳裡冒出來，丹麥公共電視台（DR）拍攝的畫面顯示，狹長的墳坑表面躺著大量水貂屍體，當中有些原本是深色毛皮，因為掩埋時撒上了石灰粉，從墳裡冒出來後，外表也都呈現白色。華爾街日報記者拉斯穆森（Sune Engel Rasmussen）目測，冒出來的水貂遺體多達數千隻。

當地警方發言人克里斯登森（Thomas Kristensen）強調這是自然現象，「遺體在腐化過程中會有氣體產生，導致遺體稍微膨脹，最糟的情況就是讓這些屍體冒出地表。」此外，墳塚的沙質土太輕，無法壓住屍體，也是大量屍體浮出來的原因之一。

現在丹麥警方忙著讓水貂重新入土，為了防止類似事件再度發生，他們打算將遺體埋進約2.5公尺深的土坑。

丹麥政府當初下令掩埋水貂屍體時，曾遇上不少技術問題，例如卡車司機載運水貂遺體時未注意，導致數千水貂遺體散落道路；此外，千萬頭水貂掩埋後，當地居民曾聞到腐屍氣味。不過官方強調民眾不用緊張，因為病毒多會困在死亡動物的毛皮裡。

針對大批水貂屍體從墳墓裡冒出來，丹麥網友戲稱是「殭屍」從土裡爬出來，呼籲民眾趕快跑，丹麥《貝林時報》（Berlingske）笑稱是「死掉殭屍水貂從墳裡出來進行徹底報復」。

And now, for the latest in the saga of Denmark's Covid-infested mink: Although buried 3 feet underground, the mink are bloated with gasses and thousands are rising to the surface - from mass graves. I swear they'll be making zombie movies about this soon.https://t.co/5V9q1A6j4I — Sune Engel Rasmussen (@SuneEngel) November 24, 2020

Run... The zombie minks are cominghttps://t.co/1MTkpKGNUg — Nicolai Nielsen (@NicolaiTweets) November 24, 2020

(中時新聞網)