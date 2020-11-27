艾成曝光中邪影片，影片中王瞳一臉憂心地陪伴身旁。(取自艾成臉書)

自選秀節目《超級偶像》出道的男星艾成，與老婆王瞳愛情長跑8年，終於在今年7月結婚，好感情令人羨慕。連王瞳去年與已婚男星馬俊麟爆發不倫戀，艾成仍不離不棄，守護在王瞳身旁，只因王瞳曾在他人生最低潮時，陪他住在教會熬過這段生不如死的日子。而艾成日前也終於在私人臉書公開了他2016年的中邪影片。

馬來西亞出身的艾成，2009年一舉奪下《超級偶像》冠軍，聲名大噪，未料他卻在2016年陷入人生低潮，出現精神異常、無端狂吼的狀況，狀況糟糕到連精神病院都不願意收。

艾成中邪影片曝光。(取自艾成臉書)

事隔多年，艾成也在私人臉書公開了他當年中邪影片，影片長達6分9秒，只見艾成突然全身倒地狂抖，伴隨著他淒厲的慘叫聲，還疑似出現自殘舉動，令人看了不寒而慄。

在影片最後，艾成感謝有教會兄妹的陪伴，歷經1個多月，才終於使他恢復健康，「愛，是全天下最大的力量，謝謝所有家人的陪伴，因為有你們，才有今天的蔡艾成。」

王瞳當年捲入不倫戀風波，艾成對她的不離不棄，甚至讓外界認為他戴綠帽，而笑艾成太傻。然而他去年7月接受《中時》專訪，則霸氣回應：「你愛人有什麼傻？拒絕愛才是最傻的。」更感謝王瞳在他人生最低潮時，依舊不離不棄陪著他，在教會朋友協助下終於回到正常生活，2人感情更加堅定。

(中時新聞網)