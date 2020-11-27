五名美國和航空公司官員透露，白宮正在考慮取消對大多數最近到訪過巴西、英國、愛爾蘭和其他26個歐洲國家的非美國公民的入境禁令，但不包括中國大陸。

路透報導指出，川普政府當初實施這些禁令是為了遏制新冠病毒的蔓延。官員們表示，政府沒有考慮解除對最近到過中國或伊朗的大多數非美國公民的單獨入境禁令。

知情人士說，該計畫已經得到了白宮新冠工作組成員、公共衛生和其他聯邦機構的支援，但川普總統尚未做出最後決定，且實施時間仍不確定。白宮、國土安全部和聯邦疾病控制和預防中心(CDC)沒有發表評論。

許多政府官員認為，鑒於世界上大多數國家都不受入境禁令的限制，這些限制已不再有意義。他們認為，取消限制將提振陷入困境的美國航空公司。據航空業資料顯示，美國航空公司的國際客運量下降了70%。考慮到歐洲新冠病毒感染的高數量，川普可能仍會選擇不取消限制。官員們說，一個潛在的障礙是，歐洲國家不太可能立即允許大多數美國人恢復訪問。

(中時 )