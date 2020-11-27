往年黑購節的重點商品「空運新鮮大西洋鮭魚」和「美國頂級嫩肩里肌真空包」終於登場。(摘自好市多APP)

美式賣場好市多（Costco）正進行為期一整周的「黑色購物節」，賣場採用「累加制」，從周一開始，每天推出超殺商品優惠不間斷，民眾嗨搶到翻掉。明（27日）日逢黑色星期五（Black Friday）更迎來購物節高潮，不但超受歡迎的「大西洋鮭魚」、「美國嫩肩里肌」首度現身，眾多商品如「24K黃金項鍊」、「2.0克拉鑽石手環」、「無線耳機」等超殺商品上午8點準時開搶。

好市多黑購節前幾天主打3C家電，陸續增加熱門民生用品，明將迎來黑色星期五，黑購節商品搶先曝光。3C家電有：「17公升氣炸烤箱」、「BOSE電視音響」、「SHARP空氣清淨機」、「75吋4K智能液晶顯示器」、「43吋CRYSTAL 4K UHD電視」、「BOSE無線耳機」，另外還有「全自動義式咖啡機」、「鐵板燒兩用卡市爐」。高檔金飾則有「珍珠項鍊耳環組」、「24K黃金男士項鍊」，以及「2.0克拉圓形鑽石手環」。

除此之外，往年黑購節的重點商品，許多消費者期待已久「空運新鮮大西洋鮭魚」和「美國頂級嫩肩里肌真空包」也終於登場。好市多黑色購物節時間自23日到29日，自27日開始，賣場營業時間提早至早上8點，第五彈優惠商品勢必又再湧現人潮。

(中時新聞網)