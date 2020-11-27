路透報導指出，中美關係惡化貿易戰持續，製造業廠商繼續將生產線遷出中國以分散風險。據消息人士表示，鴻海(富士康)計畫將部分蘋果Mac電腦及iPad生產線移出中國，新的生產基地將落腳在越南東北部的北江省。這將是鴻海首次在中國以外生產iPad。

鴻海日前公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology Company limited。消息人士稱，這是為了佈局越南，在原來的北江廠區附近再擴廠。

“Mac及iPad規劃明年上半年投產。”消息人士說。但目前並不清楚共有多少產能將自中國移至越南。

鴻海在北江廠區除了生產從中國移出的部分Mac及iPad產品之外，也將組裝Sony電視及鍵盤等相關零元件。消息人士提到，Sony電視預計在今年底明年初開始組裝。

中美貿易戰開打後，基於客戶要求分散在中國的生產線，越南成為許多企業在中國之外的首選製造地。

尤其今年中美關係日益惡化之際，包括鴻海等代工商都必需提供兩套供應鏈服務“G2”兩個市場。

“品牌廠要求分散。”消息人士說，供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。

鴻海董事長劉揚偉在8月的投資人說明會中即表示，全球G2（中國與美國）的發展已成趨勢，如何提供兩套供應鏈來服務這兩大市場，也是世界趨勢，這也是鴻海一直在做的事。

鴻海針對上述消息回覆路透稱，鴻海一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言；路透暫未獲得蘋果公司的回應。

消息人士指出，此前鴻海與和碩計畫在墨西哥開設新工廠，今年7月鴻海也計畫投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化佈局。

鴻海是主要的iPad製造商之一，其他還包括仁寶及比亞迪。

蘋果最新財報顯示，截至9月26日的第四財季顯示Mac和iPad銷售分別增至90億和68億美元。

(中時 )