在國家機器粗暴對待下，中天新聞台申請換照遭到駁回，這紙公文終結了台灣引以為傲的民主價值與言論自由，更損及憲法賦予人民的財產權，無法計數的還有長年累積的人才資源與收視戶權益，這些若無法得到法律及時救援，稍縱即逝亦難以挽回，當假處分成為最後的救濟手段，端看法院一槌定音。

總統府5月流出的密函，如今坐實了「中天關定了」是安排好的戲碼，選任「反送中」立場鮮明的兩位NCC委員，遂行政治任務，一手策劃為中天新聞台換照量身打造的聽證會，所有鑑定人一面倒的持反對意見，鋪陳NCC委員會最終以全數7票，駁回中天的換照申請。

這樣的審議結果，是對憲法賦予人民的財產權嚴重侵犯，以茂德國際2017年入主東森電視為例，當年是以177億元左右買下東森新聞台在內的八個頻道，願意出此高價，看中的是東森新聞台的影響力，對中天電視來說，中天新聞台亦是如此，5、60億元估值並不為過。

若法律救濟無法維持中天新聞台在52頻道播放，財產權亦受影響，這與國家直接掠奪民眾財產，實無二異。（圖／林士傑攝）

NCC的權利有沒有大到，可以「沒收」人民的財產，對於中天新聞台的不續照處分，是否合乎比例原則，是有疑慮的。簡單的對照，金融業挨罰頻率不低於電視台，但金管會並沒有收回金控，甚至銀行、壽險、證券的執照，讓整家公司瞬間瓦解，道理可想而知。

講得直接些，NCC刻意曲解，把頻譜稀少的學理套用在中天新聞台上，合理化其審照，權力無人制衡，適法性就有很大問題，更別說無視於中天新聞台是衛星電視頻道的事實，之所以能上架，這是商業機制所換得，當然是該被保護的財產，沒理由被NCC「放空」。

更何況，中天電視台並非旺旺集團董事長蔡衍明個人獨資，蔡衍明僅75％股權，NCC不予中天新聞台換照的作法，也同樣影響持中天電視另外25％股東，若法律救濟無法維持中天新聞台在52頻道播放，財產權亦受影響，這與國家直接掠奪民眾財產，實無二異。

看得到的是財產價值，看不到的是中天新聞台累積的人才資源與收視戶權益。一旦中天新聞台被粗暴下架，近500名員工的工作權將直接受到影響，若無法保全現況，觀眾流失、收視率流失，以致於員工出走，難以避免，是何其沉重的骨牌效應，必須審慎待之。

以新聞從業人員養成來說，少則五年、多則十年才能獨當一面，中天新聞台成立26年，培養無數新聞人，更開支散葉，若無法給它們安心、安穩、安定的舞台，將難以再為新聞工作奉獻。就算事後勝訴，這些人也找不回來，統統得重新培養，損失難以估量。

更何況，在中天新聞台還沒下架前，各方為進駐52頻道就搶破頭，派系角力、政商關係的雜程度，讓人霧裡看花，可以想見若誰頂替上了52台。即便中天新聞台勝訴，想把新進頻道拉下來，肯定又是翻天覆地，這無疑構成了回復原狀的天然障礙，社會成本甚鉅。

影響最廣的是收視戶權益，即便NCC用極為偏頗的有色眼鏡，重罰中天新聞台在「政治不正確」上的新聞疏失，但不可忽略的是，中天長年在新聞品質上的努力，招牌節目《文茜的世界周報》的口碑不須贅述，能堅持初衷15年卻不改其志，這在各台中絕對是少數。

中天《文茜的世界周報》在新聞品質上的努力，堅持初衷15年不改其志，口碑不須贅述。(圖／中天新聞台提供)

因為NCC的政治追殺，不予中天新聞台換照的嚴厲處分，我們真的就要錯過像《文茜的世界周報》這類具有深度、廣度的新聞節目，任由其他台以價值更為偏頗、內容更為廉價的新聞節目充斥？造成眼光狹隘、加劇對立，對這個國家都不是好事，影響何其深遠。

不管是藍營或綠營做的民調，均有過半民眾認為NCC不獨立，也不樂見中天新聞台被關台，讓台灣自此進入一言堂的時代，但NCC居然可以用7:0的懸殊比例拒絕中天換照，這若非活在平行時空，就是戴上了有色眼鏡審照，罔顧也不重視民意，執意遂行政治操作。

從近期NCC主委陳耀祥公然「喬事」，要系統台吃下華視、撤回寰宇，更應驗了中天新聞台被關台，早就偏離客觀的判斷，政治力介入的痕跡斑斑，吃相已非難看能形容。如今只能寄望身為最後防線的司法，還中天公道，別走到關台或移頻那刻，那就為時已晚。

(中時新聞網)