工地工人薪水薪水其實很優渥，但由於工作內容相當辛苦，必須忍受大太陽、搬重物上上下下，許多人都做不來。一名模板工為了給老婆禮物，挑戰連續30天不休息、拼命加班的任務，最終的薪資也讓老婆笑開懷，網友驚呼連連。

35歲的模板工Ray在自己的YouTube頻道《太陽下的男人》上傳了「挑戰30天不休息」的影片，記錄自己的挑戰過程，也順便向大家介紹模板工薪情內幕。

平常每周休一天的Ray，在第八天時已經入帳24K，但挑戰進入第二周後已開始嶄露疲態，加上時值秋老虎，半個月後Ray眼睛已經快無法睜開，說話也有氣無力，回家還被小孩嫌太臭。

到了尾聲，Ray的手腳、膝蓋都已經出現不適感，但他還咬牙撐過去，成功達成任務，總計30天下來，扣掉其中一天下大雨，最終總共入帳87K，老婆看到也笑開懷。

Ray也介紹了他們模板工的薪資行情，他指出，天氣對他們的影像最大，下雨就必須停工，其次則是工程進度，是工程進度而定，必須適時停工，好綁鐵、通水電。除此之外，性別與地區都是影響薪水的一部份。

Ray指出，剛接觸的學徒日薪普遍在1500至1800左右。接下來的半技師，也就是台語俗稱的「半桶」薪水則會提升至2100至2500左右，出師當上師傅後，薪水則達到2600至3000之譜，至於他本人則是2800到3000左右。

網友也紛紛留言支持「工地男人最帥了」、「拿生命換錢的男子，很棒給你按讚」、「發自內心的尊重」、「同樣工作，我26天就不行了，你能連續30天真地猛」、「滿工真的是太操了，還是需要適量的休息，給你一個respect」。

[板模日記]挑戰30天不休息/到底做板模薪水有多少？ (影音／YouTube太陽下的男人)

(中時新聞網)