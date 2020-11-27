林青霞曬出年輕時演出賈寶玉、林黛玉舊照，男裝扮相被許多粉絲告白想嫁。（圖／翻攝自微博）

有「台灣影壇第一美女」之稱的林青霞，近日重新開通微博帳號，不時分享日常生活，積極和粉絲互動，日前她發文分享當年拍攝《紅樓夢》時的故事，還曬出幾張扮演賈寶玉和林黛玉的舊劇照，瞬間勾起大家回憶，甚至釣出女星金莎告白想嫁，未料林青霞事後還一本正經地拒絕，逗樂網友。

林青霞日前在微博分享年輕時女扮男裝，飾演賈寶玉的舊照，自帶英氣的高貴氣質，被大讚比許多男人還英俊，在網上掀起熱議，連甜美女星金莎也前來留言直誇「最絕美少年版賈寶玉是姐姐演的！看了想嫁」。

林青霞先在粉絲群正經回應金莎告白。（圖／翻攝自微博）

林青霞再度強調不能娶金莎，認真反應笑翻網友。（圖／翻攝自微博）

而在金莎表白完後，就有粉絲在粉絲群裡向林青霞提到此事，沒想到，林青霞竟認真回應「對不起，我不是女同志，你不能嫁給我」，超耿直反應讓網友全笑歪，紛紛留言「一本正經地拒絕，太好笑了」、「金莎：我被出櫃了？」、「希望美女們找對象性別不要卡太死」、「重點不是女同志與否，而是姐姐你已經結婚啦」。

另外，有粉絲在該則貼文底下問林青霞「回歸微博後感覺自己的生活發生了什麼變化？」林青霞也被釣出回覆：「感覺世界大了很多，大到無邊無際，粉絲們都真誠可愛。也激起了我的創作靈感，就是花時間，如果開始寫作，就不能花太多時間在微博上了。」同時再強調一次「金莎說要嫁給我，我不是女同志，不能取（娶）她」，認真程度讓網友全笑翻。

(中時新聞網)