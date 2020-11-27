在世界少棒大賽投出6局18次三振的陳昭安與配天宮董事長蔡承宗共同宣傳聖母盃少棒賽。（張亦惠攝）

朴子少棒隊曾在1979年榮獲世界冠軍，朴子配天宮為讓棒球風氣再現，將在今年12月5日首度舉辦聖母盃青少棒錦標賽，26日記者會也請來在世界少棒賽投出18次三振的紀錄保持人陳昭安，及昔日中華隊國手、職棒現役教練與球員，陳昭安強調，在背後默默支持棒球的人，才是真正的英雄，也希望藉此提升棒球風氣。

配天宮董事長蔡承宗說，中華朴子少棒隊1979年榮獲世界冠軍，歸來時特地至配天宮答拜聖母，這是朴子人的驕傲，希望市民都能了解這段朴子歷史，未來透過賽事的舉辦，讓球員有更多與外縣市交流比賽的機會。朴子市市長吳品叡也說，今年前瞻計畫朴子市公所爭取了在地棒球場重建計畫，未來賽事將與配天宮合作香客大樓選手住宿。

朴子少棒隊當年締造世界冠軍紀錄，冠軍投手陳昭安保持18K紀錄，至今無人能破，目前在台中教棒球的陳昭安說，過去當選手時，朴子前市長王如經的父親王朝榮大力支持，還收他當義子，自己不是英雄，在背後默默支持棒球的人才是真正的英雄，這次出席的目的就是「傳承再傳承」，未來朴子的棒球活動能「一棒接一棒」。

配天宮指出，2020年第一屆聖母盃青少棒錦標賽12月5日至8日將在在稻江A球場舉行，冠軍可獲得新台幣4萬元的獎金，其次分別是亞軍3萬元、季軍2萬元、殿軍1萬元，歡迎大家一起至球場為選手加油。

(中時 )