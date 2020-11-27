美式賣場好市多人氣旺，近日適逢北台中店開幕與黑色購物節，更是擠滿人潮。一名網友前往賣場，發現一款過去要價200多的熱門產品如今竟然只要97元，立刻連拿3包帶回家，網友看到也大喊便宜得太離譜。

好市多一款熱銷乾酪正以一包97元出清，讓網友直呼太划算 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》 PO文表示，逛賣場時看到了一款相當美味的起司，特價竟然只要97元，顧不得是即期品，立刻拿了3包放進購物車。她表示「看到7結尾怕以後不進貨」，就搶了一堆，反正不論焗烤、泡麵還是火鍋都用得到。

網友看到紛紛留言：「太便宜了」、「冰箱必備，真的好吃」、「為什麼我們好市多沒有...」、「我買225....」、「看到文章後立刻出發，到賣場都沒了」。

但也有人指出問題：「這款超容易發霉，真的要先分裝，冰冷凍，購買前檢查仔細」、「這款發霉很快，開了要快點吃完」、「務必記得分裝冷凍」、「7結尾是出清沒錯，但不代表不會再進貨」、「打星號的才是不會再進」。

(中時新聞網)