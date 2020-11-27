路透社報導，知情人士透露，鴻海集團應蘋果公司（Apple Inc）要求，將部分iPad和MacBook組裝線從中國轉移到越南；鴻海正在分散生產線，以盡量減少美中貿易戰的衝擊。

這名知情人士指出，鴻海正在越南東北部北江省（Bac Giang）的工廠建立蘋果iPad平板電腦和MacBook筆電的組裝線，2021年上半年投產。

這位知情人士說：「此舉是應蘋果要求。蘋果希望在貿易戰後將生產多樣化。」

鴻海聲明表示：「按照公司政策，以及商業敏感性的原因，我們不對任何客戶或其產品的任何方面發表評論。」

美國總統川普鼓勵美國公司將生產移出中國，針對中國製造的電子產品調高進口關稅，並限制使用美國技術生產的零組件供應給美國認為有國家安全風險的中國公司。

台灣製造商擔心被捲入這場針鋒相對的貿易戰當中，已經轉移或正在考慮將一些生產線從中國移到越南、墨西哥和印度等國家。（譯者：徐崇哲）1091127

(中央社)