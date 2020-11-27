一代球星馬拉度納於當地時間26日淩晨隕落，這位自我放縱的當年最偉大足球巨星，除了頂著一生輝煌戰績，做為一全球知名的球星，對面臨經濟與敗戰恥辱的阿根廷來說，他在國家最危難時團結全國人民恢復信心，對挽回國家聲望與民心有無可比擬的成就，因此即便私生活靡爛，仍然是阿根廷史上最受其國民愛戴的英雄。

1960年出生的馬拉度納出身於貧民窟，足球是阿根廷的國球，也成為窮孩子唯一的娛樂與未來的希望，他父親所送的一顆皮製足球不只改變了他的一生，也間接改變了阿根廷。天天抱著足球睡覺的他，自幼展露足球天賦，雖然體型不佳，但他的靈活與高超的技巧讓所有人眼睛一亮。11歲的馬拉度納已經擁有136場勝績，成為媒體口中的「天才小子」，15歲進入阿根廷甲級聯賽球隊，成為歷史上最年輕的職業球員，同時很快地被選入阿根廷國家隊。

馬拉度納大部份職業生涯曾在義大利那不勒斯的球隊度過，他不只成為阿根廷人「上帝」，也是義大利人的偶像。圖為那不勒斯民眾主動悼念馬拉度納。（圖／美聯社）

在他21年的職業生涯中，馬拉度納創下多項足球界的世界記錄：19歲時完成了個人第100個進球、參加過490場足球俱樂部比賽、攻進259個球、2次打破足球球員轉會的世界紀錄(500萬英鎊、690萬英鎊)。他被阿根廷人稱為「足球金童」，媒體奉上「球王」稱號，由於大部份職業生涯曾在義大利那不勒斯球隊度過，也是義大利球迷、尤其是那不勒斯人的偶像。

雖然有如此光彩耀眼的球星，但上世紀80年代阿根廷的國運卻極為低迷，內部深陷經濟困境與債務危機，還在自家門口輸掉了對英國的福克蘭戰爭，一度在南美洲稱霸的阿根廷，正快速走向衰敗。當時的阿根廷人民唯一的熱情就是觀賞馬拉度納出神入化的球技，在看球聲嘶力竭的呼喊馬拉度納的名字，讓阿根廷人暫時忘卻生活中的不滿與苦難。而他也終於帶領阿根廷隊在1986年世界杯足球賽半準決賽中擊敗了英格蘭隊，算是為阿根廷在福克蘭島敗戰出了一口氣，最後甚至順勢奪下冠軍，馬拉度納自此由球星變成民族英雄。

馬拉度納因吸毒而遭多次禁賽，終於在1997年宣布退休，此後生活散慢靡爛的馬拉度納成狗仔追逐的目標，醜聞與爭議成為其公眾形象的重心，吸毒、酗酒、整形、緋聞、離婚、肥胖與各種生活不檢點的新聞讓他經常上娛樂與社會版頭條，媒體以嘲笑他為樂。雖然如此，在民眾心中與眾多嚴肅場合，馬拉度納依然是受人敬愛的民族英雄。

馬拉度納生性叛逆，一生中最崇拜兩個人：古巴的菲爾德、卡斯楚和切．格瓦拉，其右臂和左腿上，分別有格瓦拉和卡斯楚頭像的刺青紋身。他也承襲這兩位英雄的政治觀，對美國非常痛恨，甚至飆罵美國是讓他被國際足聯禁賽的幕後黑手。由於吸毒、酗酒與生活上的種種惡習，馬拉度納健康狀況快速惡化，2004年曾因心臟問題險些喪命，但這次他終於沒有逃過死神的追擊。

馬拉度納曾被國際足聯評為「20世紀最佳球員」，光環甚至蓋過巴西球王比利。他不只是阿根廷人眼中的「金童」，也是南美足球繼比利之後的救世主，更是義大利足球界的英雄。國際足球界從來沒有人像他受到如此多的光環與爭議籠罩，即便晚年飽受責難與譏諷，他仍是足球界至今最偉大的傳奇。

馬拉度納去世後，阿根廷、義大利地民眾都自發地組織了大型悼念活動，在公共悼念地點擺放鮮花他所穿的標誌性10號球衣表達哀思。阿根廷官方的悼念儀式自27日起在首都布宜諾斯艾利市中心總統府玫瑰宮舉行，預計有上百萬人會前往悼念，總統府也公告全國進入3天哀悼期，以紀念這位偉大球星，也是在最困難時期團結國家、振奮民心的民族英雄。

(中時新聞網)