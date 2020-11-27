《陸戰隊時報》24日報導，過去1整年以來，美陸戰隊正使用最新科技「機器學習測力板」(force plate machine learning)，協助部隊測驗士兵核心與下肢力量，進而修正士兵肌力失衡、改善戰場運動表現與預防受傷。

如何降低官兵在訓練時的受傷機率，是美軍念茲在茲的事情。陸戰隊於2019年年底與私人企業「斯巴達科技」(Sparta Science)合作，在入伍訓練、軍官後補學校與初級軍官班等初級訓練中，使用該公司研發的測力板。

報導中指出，隨著士兵在測力板上進行棒式、垂直跳躍或其他運動，測力板會蒐集該次動作中測試者的核心與下肢力量，隨後與數據庫內的200萬筆樣本數進行比較。當受測者力量不足或肌力失衡時，測力板會加以提醒，而這通常是運動傷害的前兆，部隊主官可藉此掌握並加以預防。

陸戰隊發言人史蒂芬表示，舉凡陸戰隊剛入伍的菜鳥士兵、軍官或學生，在開訓前或每次正式操課前，都會使用測力板進行測試。部隊會依據測試結果，提出矯正訓練的動作與菜單，以減低受訓期間的受傷風險。甚至，陸戰隊會在官兵結訓時再次評估，以掌握受訓期間對受傷風險的影響為何。

目前不論是陸戰隊東部步兵學校還是在西部步兵學校，只要是步兵軍官基礎課程，都在訓練計畫加入測力板。甚至，美國第6新兵招募特區與西岸第12新兵招募特區、訓練教官學校，也都開始使用此一裝備。

陸戰隊這樣子的做法是有科學根據的。據期刊《軍事醫學》刊載的文獻分析，2017年約超過一半的現役軍人，至少受過1次傷。因過度訓練而導致受傷的軍人，更佔所有軍人受傷原因的比例達70%。

長期追蹤的數據更指出，女兵因有氧運動與肌肉適能較男性低，故受傷率也比男性來的高；此外，年長的士兵較年輕士兵受傷的風險更大。這些都證明肌肉量、肌力，對於預防傷害的重要性。

事實上，近年美軍各軍種吹起科學化訓練之風。如今陸戰隊利用「測力板」的做法，已為陸軍密切注意。目前陸軍正使用斯巴達科技研發的「運動診斷」(movement diagnostic)，來對陸軍士兵進行類似評估。

甚至，美國國會已要求陸戰隊於2021年9月之前，提出正式報告說明引進該技術的有哪些單位，其預防傷害的效果如何，對戰備的影響為何，如何利用現有經驗來確保戰鬥部隊提高部署率。國會更鼓勵各軍種都研發類似科技產品，以掌握官兵健康狀況，確定軍隊戰備程度。

此外，國會也要求陸戰隊說明使用類似裝備的可行性、成本、軍隊目前因傷而損失的部署時間與成本，以及該科技節省成本為何。

(中時新聞網)