閻奕格日前舉辦「You & I好事發生小巡演」台北場，直接把營地搬到現場，邀請歌迷席地而坐，把舞台燈光當做星星，愜意地聽她唱歌。第一次如此近距離地唱歌給歌迷聽，閻奕格笑說除了臉上長了顆大痘痘怕被歌迷看到之外，這樣演唱的感覺很自在、很享受，好像在與老朋友聊天似地分享她的心情與故事，還自爆小時候的綽號叫「歌劇女孩」。

閻奕格從9歲起就立志要當歌手，但她在音樂會上自爆：「其實我一開始想唱的是歌劇！」12歲那年首次參加校內歌唱比賽，同學們都唱流行歌曲，但閻奕格唱的卻是歌劇《卡門》。這麼另類的選歌，讓閻奕格在校園內爆紅，「Opera Girl」(歌劇女孩)這個綽號伴隨了她的中學生涯，還被同學們取笑了一年。後來遇到了她的歌唱老師，才開始接觸和演唱流行歌曲，造就出現在呈現在大家面前的「率性女聲」閻奕格。最近閻奕格忙於宣傳新專輯《Let Everything Happen》，體貼的男友則直接用行動支持閻奕格，買票欣賞她的演出，只不過閻奕格笑著透露：「他很可愛，跟我說他搶不到第一場演出的票，我只好破例送他一張VIP證讓他入場了。」

而「You & I好事發生小巡演」北中南共四場，日前已順利完成台北兩場演出，本週六要前進台中迴響音樂藝文展演空間，閻奕格表示，因為先前與文慧如、Karencici等友人相約露營，還特地訂了文慧如要求可以烤肉的營地、買齊了物品，最後卻因為連日陰雨而取消，讓一夥人好失望。

閻奕格日前開唱。（華研國際提供）

(中時 )