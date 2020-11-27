呂思緯（鼓鼓）近來錄製《嘿，你畢業後想幹嘛？》節目，第七集來到實踐大學吉他社，有鑑於日前德明財經科技大學熱音社教學長的下馬威，為拜師學藝，鼓鼓不敢怠慢，特別買了之前師兄五月天阿信在《鼓掌叫好》所推薦的豆花，只是第一關就不及格，吉他社有80位社員，但鼓鼓只買了20杯，所幸社長人很好，笑說：「沒關係，我們一人分一顆粉圓」，他順利參與社團上課。

正式上課時，吉他社必學歌單正是五月天的〈突然好想你〉、〈擁抱〉，他說：「來到實踐最shock的還是學吉他還是彈〈擁抱〉，師兄真的很屌。」對於演唱會常自彈自唱師兄歌的鼓鼓並非不是難事，但大學沒參加過社團的他，享受團刷，與所有社員吉他聲一致，展現全社向心力及默契，讓他格外感動。

節目裡，鼓鼓也一一訪問吉他社社員未來志向，不少同學都表示喜歡唱歌，想朝歌手路前進，其中還有位氣質出眾的女同學，長得像陳綺貞，他鼓勵他們勇敢朝夢想前進，「把吉他和唱歌結合在一起，未來可自由地把你的感受放在音樂裡，每天去練一定有天能成功」。《嘿，你畢業後想幹嘛？》於每週晚上8點在鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出。

(中時 )