家家直播走光片，慘遭備份瘋傳。(翻攝網路)

網路正妹家家（王盈）外型亮眼，在社群網站擁有13萬粉絲追隨，然而她昨(26日)晚間突然關閉IG帳號，原因疑似與她日前在直播過程中，突然走光當眾露2點有關。

家家日前突然關閉IG帳號，原因眾說紛紜，此時網路上更瘋傳一段她直播走光4秒片。影片中穿著黑色平口無肩帶小可愛的家家，原本還在開心直播，未料不知為何，小可愛突然整片滑落，讓她連遮都來不及遮，當眾走光露兩點，影片最後就在她的驚呼聲中結束。

家家直播露點片慘遭備份外流，消息傳出也在PTT上引發大批網友求上車，「我要上車」、「我也沒上車啊，樓下支援車票」、「兩顆都露出來了，且又大又圓」、「男友露鳥，女友露胸，啊就想紅啊XD」。

其實家家今年9月才因為上傳數張業配美照，卻被網友發現身後鏡子有「裸男露鳥」，引起騷動，還被諷刺「家家有本難念的『莖』」。不過事後家家也喊冤並非是故意炒熱度，而是一時疏忽沒注意到，也大方坦承露鳥裸男就是她交往7年的男友。

(中時新聞網)